Депутаты Сыктывкара отложили перевод спорного участка в Орбите в число зеленых зон до решения суда

Одним из вопросов, который рассматривался на заседании Совета города 8 сентября, стал перевод участка на пересечении улиц Тентюковской и Петрозаводской из зоны Ж1 (под жилую застройку) в зону Р5 (территории скверов и парков).

В этом же вопросе решалась судьба перевода еще двух участков: из жилой застройки в сквер на улице Димитрова, и из зоны частной застройки в территории под многоквартирные дома на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Печорской.

На заседании сегодня присутствовали 27 депутатов.

Депутат Юрий Шарыгин выступил с поправкой и предложил не переводить участок в Орбите в зеленые зоны до решения суда. "Это может привести к новым судебным тяжбам, сказаться на имидже администрации. Кроме того, это потребует денег на благоустройство зон,- сказал он.- Совет Сыктывкара не может принимать невзвешенных решений ".

Депутат Надежда Цветкова поддержала коллегу, заявив, что вопрос стоит отложить.

Илья Богданов рассказал, что судья отложила заседание из-за заседания совета. "Орбита - это 50 тысяч населения. Парков там нет. Если "Ассорти плюс" хотела сделать рекреационную зону, она сможет это сделать. Сейчас задача - не дать построить на данном участке дом. На каждом из нас ответственность - что будет на этом участке ближайшие годы".

В итоге за поправку Ю.Шарыгина проголосовали 23 человека, против высказались трое, один воздержался.

Как ранее сообщал "Комиинформ", на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская в микрорайоне Орбита столицы Коми, арендованном компанией "Ассорти плюс" площадью в девять тысяч квадратных метров, планировалось построить многоэтажный комплекс с автостоянкой. Против бизнес-проекта выступил горожанин Станислав Штралер, создавший группу из инициативных жильцов близлежащих домов.

Сами жители Орбиты разработали проект парка-сквера, который, по их словам, грандиозного бюджета не требует.

Глава Коми Сергей Гапликов поддержал инициативу благоустройства площадки в микрорайоне Орбита как места отдыха и досуга. Руководитель республики обсудил тему с мэром Валерием Козловым, предложив городским властям проработать с арендаторами участка варианты по предоставлению им иной площадки под автопарковку. С.Гапликов выразил уверенность в том, что город сможет оперативно решить вопрос, а "машинам можно найти место попроще".

4 мая 2017 года мэрия города направила в адрес компании - застройщика - ООО "Ассорти плюс" предложение расторгнуть договор из-за возникшего общественного резонанса. Добровольно сделать это компания отказалась. Поэтому администрация Сыктывкара обратилась в суд. Следующее заседание состоится 14 сентября.

За организацию сквера на спорном участке в Орбите высказались более 1700 человек.