Депутаты Сыктывкара будут решать судьбу трех участков городской земли

4 сентября 2017 года, 13:10 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

На заседании Совета Сыктывкара 8 сентября будет решаться, переведут ли спорный участок в Орбите на пересечении улиц Тентюковской и Петрозаводской из зоны Ж1, в которой разрешается строить жилые многоквартирные дома, в зону Р5, которая предполагает устройство скверов и парков. Об этом 4 сентября на совместном заседании постоянных комиссий сообщил начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования Сыктывкара Владимир Осипов.

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Напомним, ранее эту идею поддержали на Комиссии по землепользованию и застройке Сыктывкара.

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Также под застройку многоквартирными домами предлагается перевести участок земли на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Печорской, который сейчас застроен частными домами.

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А территорию около дома №46 по улице Димитрова предлагается сделать зеленой зоной, так как иного функционала у нее нет.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: совет сыктывкара, земля, депутаты
  Рубрика: Общество
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