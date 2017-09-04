Депутаты Сыктывкара будут решать судьбу трех участков городской земли

На заседании Совета Сыктывкара 8 сентября будет решаться, переведут ли спорный участок в Орбите на пересечении улиц Тентюковской и Петрозаводской из зоны Ж1, в которой разрешается строить жилые многоквартирные дома, в зону Р5, которая предполагает устройство скверов и парков. Об этом 4 сентября на совместном заседании постоянных комиссий сообщил начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования Сыктывкара Владимир Осипов.

Напомним, ранее эту идею поддержали на Комиссии по землепользованию и застройке Сыктывкара.

Также под застройку многоквартирными домами предлагается перевести участок земли на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Печорской, который сейчас застроен частными домами.

А территорию около дома №46 по улице Димитрова предлагается сделать зеленой зоной, так как иного функционала у нее нет.