За организацию сквера на спорном участке в Орбите высказалось более 1700 человек

До 17 августа Комиссия по землепользованию и застройке Сыктывкара собирала предложения и замечания граждан по вопросу изменения статуса земли на пересечении улиц Петрозаводская и Тентюковская в микрорайоне Орбита с участка под жилое строительство (Ж1) на зеленую зону (Р5).

Всего в мэрию по этой теме поступила 201 заявка. За внесение изменений — 108 заявок от 1724 жителей, против — 93 заявки от 295 жителей.

Согласно опубликованному на сайте администрации протоколу, Комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала управлению архитектуры, городского строительства и землепользования города подготовить все необходимые для перевода земель документы, а мэру направить на рассмотрение в Совет города проект решения о внесении таких изменений. Заседание, на котором депутаты рассмотрят этот вопрос, назначено на 7 сентября.

Если спорный участок получит статус зеленой зоны, даже если договор на его аренду с компанией "Ассорти плюс" не удастся расторгнуть через суд, на нем гарантированно не появится жилых зданий.

Как ранее сообщал "Комиинформ", на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская в микрорайоне Орбита столицы Коми, арендованном компанией "Ассорти плюс" площадью в девять тысяч квадратных метров, планировалось построить многоэтажный комплекс с автостоянкой. Против бизнес-проекта выступил горожанин Станислав Штралер, создавший группу из инициативных жильцов близлежащих домов.

Сами жители Орбиты разработали проект парка-сквера, который, по их словам, грандиозного бюджета не требует.

Глава Коми Сергей Гапликов поддержал инициативу благоустройства площадки в микрорайоне Орбита как места отдыха и досуга. Руководитель республики обсудил тему с мэром Валерием Козловым, предложив городским властям проработать с арендаторами участка варианты по предоставлению им иной площадки под автопарковку. С.Гапликов выразил уверенность в том, что город сможет оперативно решить вопрос, а "машинам можно найти место попроще".

4 мая 2017 года мэрия города направила в адрес компании - застройщика - ООО "Ассорти плюс" предложение расторгнуть договор из-за возникшего общественного резонанса. Добровольно сделать это компания отказалась. Поэтому администрация Сыктывкара обратилась в суд. Следующее заседание состоится 14 сентября.

За организацию сквера на спорном участке в Орбите высказались более 1700 человек

Администрации рекомендовано прислушаться к мнению населения и дать территории на пересечении Тентюковской и Петрозаводской статус зеленой зоны.



