"Ассорти плюс" считает пункт договора, по которому мэрия Сыктывкара хочет его расторгнуть, ничтожным

В Арбитражном суде Коми 17 августа состоялось предварительное заседание, на котором истец – администрация Сыктывкара, и ответчик – представители "Ассорти плюс" вновь высказали свои позиции по делу о спорном участке в микрорайоне Орбита. Первые хотят прекратить договор аренды и обустроить на участке рекреационную зону. Вторые – продолжить строительство парковки. Напомним, сейчас строительные работы заморожены по решению суда.

Представители защиты мэрии заявили, что их требование осталось прежним: расторгнуть договор аренды. Такое право предусмотрено одним из пунктов договора. Кроме того, руководитель правового управления Владислав Матвеев подчеркнул, что уже 7 сентября в Совете города состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос перевода участка из категории Ж1 (на таких разрешено жилое строительство) в Р5 (зеленая зона, предусматривающая парки и скверы).

Юристы "Ассорти плюс" заявили, что в полном объеме не согласны с позицией мэрии: "Ее можно назвать вероломной: давайте расторгнем договор и исправим правила застройки. А то, что с 1996 года участок находился в аренде, не так важно". Кроме того, по словам представителей ответчика, если решение будет принято в пользу города, компания понесет убытки до 20 миллионов рублей (ранее представители администрации заявляли, что город готов возместить компании убытки).

"Мы считаем, что неверно требовать расторжения договора без существенных его нарушений. Сам пункт, позволяющий разорвать договор в одностороннем порядке, мы считаем ничтожным", - высказали позицию адвокаты "Ассорти плюс".

Затем обе стороны попросили время на дальнейшую подготовку к слушаниям. Следующее заседание назначено на 14 сентября.

Как ранее сообщал "Комиинформ", на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская в микрорайоне Орбита столицы Коми, арендованном компанией "Ассорти плюс" площадью в девять тысяч квадратных метров, планировалось построить многоэтажный комплекс с автостоянкой. Против бизнес-проекта выступил горожанин Станислав Штралер, создавший группу из инициативных жильцов близлежащих домов.

Сами жители Орбиты разработали проект парка-сквера, который, по их словам, грандиозного бюджета не требует.

Глава Коми Сергей Гапликов поддержал инициативу благоустройства площадки в микрорайоне Орбита как места отдыха и досуга. Руководитель республики обсудил тему с мэром Валерием Козловым, предложив городским властям проработать с арендаторами участка варианты по предоставлению им иной площадки под автопарковку. С.Гапликов выразил уверенность в том, что город сможет оперативно решить вопрос, а "машинам можно найти место попроще".

4 мая 2017 года мэрия города направила в адрес компании - застройщика - ООО "Ассорти плюс" предложение расторгнуть договор из-за возникшего общественного резонанса. Добровольно сделать это компания отказалась. Поэтому администрация Сыктывкара обратилась в суд.