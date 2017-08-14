Суд снова запретил арендатору строиться на спорном участке в сыктывкарской Орбите

Суд снова запретил арендатору строиться на спорном участке в сыктывкарском микрорайоне Орбита. Обеспечительные меры оставлены в силе Вторым Арбитражным апелляционным судом Кирова, сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.

Таким образом, сегодня суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Арбитражного суда Коми о наложении обеспечительных мер в отношении участка в сыктывкарском микрорайоне Орбита на пересечении улиц Петрозаводская и Тентюковская, находящегося в настоящее время в аренде "Ассорти плюс".

Напомним, мэрия Сыктывкара настояла на наложении обеспечительных мер с целью остановить проведение земляных работ со стороны арендатора на время судебного разбирательства по возврату территории в собственность муниципалитета.

ООО "Ассорти плюс" подало апелляцию на снятие обеспечительных мер, которая сегодня при рассмотрении во Втором арбитражном апелляционном суде и осталась без удовлетворения.

Компании-арендатору спорного участка запрещено производить какие-либо действия на указанной территории.

Напомним, 7 июня состоялось заседание Арбитражного суда республики, который вынес определение о принятии обеспечительных мер по спорному участку, на котором компания "Ассорти - Плюс" возводит вторую очередь гостевой автостоянки на пересечении улиц Тентюковская - Петрозаводская.