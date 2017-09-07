Сыктывкарцам вновь напомнили о необходимости убирать за питомцами

7 сентября 2017 года, 12:22 | Сыктывкар
Фото vk.com

В Кировском парке Сыктывкара 6 сентября состоялась вторая акция "Цивилизация".

Мероприятие преследовало несколько целей: узнать у жителей города, нужны ли городу специальные площадки для собак, и рассказать владельцам домашних животных о правилах выгула и необходимости убирать за питомцами.

Как отмечают организаторы, "Молодежный центр Сыктывкара", акция носила исключительно просветительский и дружественный характер.

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Активисты молсовета Сыктывкара и городского общественного молодежного движения "Смена" раздавали гуляющим вечером в парке хозяевам с питомцами экологичные картонные пакеты-наборы для уборки за собаками. Волонтеры напоминали, что именно такая цивилизованная форма выгула поможет поддерживать чистоту и порядок в городе и продемонстрировать уважительное отношение жителей Сыктывкара друг к другу.

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Напомним, в прошлом году такую акцию активисты проводили в Мичуринском парке. В дальнейшем в планах общественников сделать "Цивилизацию" систематической акцией, и проводить ее по два раза в месяц.

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Сейчас в Сыктывкаре нет ни одной официальной площадки для выгула собак. Первая такая площадка появится в Мичуринском парке после реконструкции. При этом в Коми планируют увеличить штрафы за нарушения правил выгула домашних животных, а мэрия Сыктывкара в свою очередь усилила контроль за выгулом животных в Кировском парке и периодически напоминает жителям города об ответственности за нарушение правил.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: экология, собаки
  Рубрика: Экология
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