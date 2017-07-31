Мэрия Сыктывкара усилит контроль за собаководами в парке Кирова

31 июля 2017 года, 12:15 | Сыктывкар
Фото Дарьи Шучалиной

Администрация столицы Коми усилит контроль за собаководами, на которых поступают жалобы от отдыхающих в парке имени Кирова из-за выгула питомцев в неположенных местах, причем без поводка и намордника.

Как сообщил "Комиинформу" мэр Сыктывкара Валерий Козлов, в администрацию округа участились жалобы от горожан, которые сигнализируют о том, что собаководы выгуливают своих питомцев на территории парка, а также прилегающей к нему набережной.

В местах, носящих статус общественных, это запрещено, о чем на территории парка и набережной оповещают установленные таблички. Более того, владельцы не надевают на своих собак поводки и намордники, подвергая угрозам нападения и покусов отдыхающих, среди которых много детей. Кроме того, хозяева не убирают за своими питомцами.

"Понятно, что после окончания первого этапа работ по берегоукреплению набережной и парка эти зоны стали любимым местом отдыха горожан. Однако правила, необходимые для обеспечения чистоты и безопасности, обязательны для соблюдения всеми", - отметил собеседник агентства.

По словам градоначальника, администрация муниципалитета усилит контроль за парком и набережной. Собаководы, нарушающие правила выгула домашних животных, будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафов (в рейды с этой целью в ближайшее время выйдут городовые).

Кстати, на территории региона штрафы для собаководов-нарушителей вскоре будут увеличены. Соответствующий законопроект подготовлен министерством юстиции Коми.

Дарья Шучалина
  Рубрика: Право
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