Власти Коми предлагают увеличить наказание рублем безалаберных собаководов

Штрафы за нарушения на территории Коми правил выгула домашних животных могут увеличиться для их владельцев. Как стало известно "Комиинформу", соответствующий проект республиканского закона разработан Министерством юстиции, чтобы мотивировать собаководов контролировать питомцев во избежание нападений и нанесения травм прохожим.

По данным мониторинга, проведенного министерством сельского хозяйства и потребительского рынка региона, в первом квартале текущего года численность безнадзорных животных в Коми превысила 4500 особей. При этом, как показывает практика, от 50 до 70 процентов четвероногих, обитающих на улицах, – те, которые находятся на самовыгуле, то есть имеют хозяев.

В настоящее время в Коми предусмотрено наказание за правонарушения в области содержания "братьев наших меньших" - в рамках закона №93 "Об административной ответственности в РК". Выгул собак без присмотра, а также без поводка и намордника (исключение – декоративные малорослые породы) во дворах домов, на улицах, площадях, в парках, скверах и иных общественных местах влечет предупреждение или штраф на граждан в размере от 200 до 1000 рублей. Если хозяева с "хвостатыми" заходят в магазины, предприятия общепита (кафе, рестораны и пр.) – накладывается предупреждение или штраф от 200 до 500 рублей.

По информации Службы Комистройжилтехнадзора, за первый квартал этого года должностные лица составили 106 протоколов по вышеуказанным правонарушениям. Материалы дел направлены мировым судьям, которые в большинстве случаев выносили чрезмерно мягкие вердикты в виде предупреждений либо и вовсе освобождали виновных от ответственности под предлогом "малозначительности совершенных правонарушений". Сумма наложенных штрафов смехотворно низка – всего 800 рублей.

Между тем, по подсчетам Минздрава Коми, за прошлый год от укусов собак пострадали 2705 северян, за первый квартал 2017-го – уже 673 человека. На оказание им неотложной помощи и лечение израсходовано 5227,11 рублей по итогам прошлого года и 1144,50 рублей в текущем.

Как убеждены в Минюсте Коми, исходя из статистики, назрело ужесточение ответственности за обращение с домашними животными. Поэтому ведомство разработало проект поправок в 95-й закон, увеличив суммы штрафов. За выгул собак без присмотра либо без поводка или намордника вместо 200-1000 рублей предусмотрено наказание в сумме 500-2000 рублей. При этом добавлено, что за рецидив, то есть повторное нарушение в течение года, должен быть наложен дополнительный штраф в 1000-3000 рублей.

За нахождение собак в вышеперечисленных неположенных местах, а также на рынках и на улицах во время массовых общественных мероприятий (исключение – организации, оказывающие спецуслуги собаководам) предлагается увеличить наказание рублем с нынешних 200-500 рублей до 500-1000 рублей. А рецидивистам – в размере 1000-2000 рублей дополнительно за каждый повторный факт нарушения.