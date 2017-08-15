Сыктывкарских собачников вновь призовут к экологической ответственности

В Кировском парке 6 сентября с 18:00 до 20:00 состоится экологическая акция "Цивилизация". Ее организаторы - Молодежный совет Сыктывкара.

По словам на заведующей отделом молодежной политики центра Александры Чабановой, у мероприятия несколько целей: узнать у жителей города, нужны ли в Сыктывкаре специальные площадки для собак, и рассказать владельцам домашних животных о правилах выгула и необходимости убирать за питомцами.

"В прошлом году мы уже проводили подобную акцию в Мичуринском парке. Тогда наш опрос показал, что сто процентов респондентов выступают за появление площадок для выгула собак. Причем за них проголосовали и владельцы собак, и простые горожане. В этом году мы продолжим узнавать мнение сыктывкарцев на эту тему, - рассказала А.Чабанова. – Кроме того, как и в прошлый раз, мы будем раздавать собачникам бумажные пакеты для уборки за животными. В целом наш основной посыл – в наших силах сделать город чище".

В акции планируется задействовать 15-20 волонтеров. Время для ее проведения выбрано неслучайно: именно после работы большинство владельцев собак приходят в парк на прогулку.

В дальнейшем в планах общественников сделать "Цивилизацию" систематической акцией, и проводить ее по два раза в месяц.

Сейчас в Сыктывкаре нет ни одной официальной площадки для выгула собак. Первая такая площадка появится в Мичуринском парке после реконструкции. При этом в Коми планируют увеличить штрафы за нарушения правил выгула домашних животных, а мэрия Сыктывкара в свою очередь усилила контроль за выгулом животных в Кировском парке и периодически напоминает жителям города об ответственности за нарушение правил.