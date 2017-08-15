Сыктывкарских собачников вновь призовут к экологической ответственности

15 августа 2017 года, 13:34 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

В Кировском парке 6 сентября с 18:00 до 20:00 состоится экологическая акция "Цивилизация". Ее организаторы - Молодежный совет Сыктывкара.

По словам на заведующей отделом молодежной политики центра Александры Чабановой, у мероприятия несколько целей: узнать у жителей города, нужны ли в Сыктывкаре специальные площадки для собак, и рассказать владельцам домашних животных о правилах выгула и необходимости убирать за питомцами.

sob00.jpg

"В прошлом году мы уже проводили подобную акцию в Мичуринском парке. Тогда наш опрос показал, что сто процентов респондентов выступают за появление площадок для выгула собак. Причем за них проголосовали и владельцы собак, и простые горожане. В этом году мы продолжим узнавать мнение сыктывкарцев на эту тему, - рассказала А.Чабанова. – Кроме того, как и в прошлый раз, мы будем раздавать собачникам бумажные пакеты для уборки за животными. В целом наш основной посыл – в наших силах сделать город чище".

В акции планируется задействовать 15-20 волонтеров. Время для ее проведения выбрано неслучайно: именно после работы большинство владельцев собак приходят в парк на прогулку.

В дальнейшем в планах общественников сделать "Цивилизацию" систематической акцией, и проводить ее по два раза в месяц.

Сейчас в Сыктывкаре нет ни одной официальной площадки для выгула собак. Первая такая площадка появится в Мичуринском парке после реконструкции. При этом в Коми планируют увеличить штрафы за нарушения правил выгула домашних животных, а мэрия Сыктывкара в свою очередь усилила контроль за выгулом животных в Кировском парке и периодически напоминает жителям города об ответственности за нарушение правил.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: собака, Молодежный центр Сыктывкара, выгул, акция
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:50 15.08.2017
В Лэзыме завершают строительство детской площадки
17:05 14.08.2017
На памятнике героям гражданской войны в селе Гам восстановят одно из забытых имен
16:44 14.08.2017
Благотворители помогли собрать средства на препарат от эпилепсии для девочки из Эжвы


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео