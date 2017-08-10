Довыборы в Госсовет Коми на место Марины Истиховской и Игоря Терентьева должны пройти в сентябре будущего года

10 августа 2017 года, 13:20 |
Фото Ильи Баканова

Председатель Избирательной комиссии республики Дмитрий Митюшев дал свои разъяснения по судьбе депутатских мест трех законодателей Государственного совета Коми, которые, вероятно, лишатся мандатов по решению суда.

Михаил Брагин избирался по партийному списку и был выдвинут региональным отделением политической партии ЛДПР.

"Здесь никаких выборов проводить не надо. После того, как он будет лишен полномочий, в течение 15 дней региональное отделение ЛДПР должно представить в Избирательную комиссию предложение по кандидатуре. Они ограничены той очередностью, которая была установлена в избирательном списке. Брагин находился в общереспубликанской части после Жириновского. По идее, мандат должен быть передан третьему человеку в партии, если он его принимает", - сообщил Д.Митюшев.

Этим человеком по списку является Александра Бушуева, ныне занимающая должность заместителя руководителя администрации главы Коми. В случае, если она откажется от мандата, его передадут в любую территориальную группу из списка. Но все это будет происходить после того, как приговор вступит в законную силу.

Что касается Академического избирательного округа, по которому была избрана Марина Истиховская, первая судебная инстанция вынесла решение, но оно было оспорено в апелляционном порядке и со стороны обвинения, и со стороны защиты. Поэтому оно еще не вступило в силу.

"По той ситуации, тем срокам, которые мы имеем, скорее всего, выборы по Академическому избирательному округу состоятся в сентябре следующего года, то есть в следующий единый день голосования", - отметил председатель Избиркома Коми.

То же самое касается Ираёльского одномандатного округа, по которому в Госсовет попал Игорь Терентьев. Дело там не закончено, когда это случится, пока неизвестно. Вероятнее всего, довыборы также будут назначены на сентябрь 2018 года.

Илья Баканов

  Ключевые слова: избирком, Госсовет, выборы
  Рубрика: Политика
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