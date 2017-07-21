Суд приговорил Марину Истиховскую к трем годам условно

В Сыктывкарском горсуде только что вынесен приговор депутату Госсовета Коми, бывшему ректору СГУ имени Питирима Сорокина Марине Истиховской, передает корреспондент "Комиинформа" из зала суда.

Оглашение судебного решения началось вчера и продолжилось сегодня.

М.Истиховскую признали виновной по обеим статьям - п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд приговорил М.Истиховскую к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно с 2 годами испытательного срока. Также с М.Истиховской будет взыскан ущерб 12 миллионов рублей. Кроме того, суд запретил М.Истиховской занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах власти и местного самоуправления на 2 года.

Арест на квартиру оставлен, залог будет возвращен. М.Истиховской запрещено менять место жительства, она должна будет ежемесячно отмечаться.

При назначении наказания суд учел характер деяний, оценивающихся как тяжкие и средней степени тяжести, а также личность Истиховской, характеризующуюся положительно. Как смягчающее обстоятельство суд учёл то, что она возместила ущерб. Принято во внимание и поведение подсудимой после совершения преступления. Суд посчитал, что условное осуждение возможно.

Как прозвучало сегодня в суде, подсудимая совершила действия, явно выходящие за пределы её полномочий. Договоры с "Бумажником" она заключила, осознавая противоправность своих действий, причинив университету значительный ущерб. Ректор понимала, что она не в праве распоряжаться помещениями студенческих столовых.

Ущерб от недополученных доходов от деятельности столовых суд оценил в 12 миллионов рублей.

Установлено, что "Бумажник" оказывал услуги не только студентам и преподавателям, но и сторонним лицам.

Истиховская была обязана заключить договор аренды недвижимого имущества, получив согласие учредителя - Минобраза России.

Доводы защиты о том, что делать она этого не должна была, суд опроверг.

Доводы защиты о том, что сделать это в период инкриминируемых деяний было невозможно, признаны несостоятельными.

Доводы о том, что комбинат питания, ранее работавший в вузе, только увеличил бы убыточность, если бы продолжил свою деятельность, также признаны несостоятельными.

Суд опроверг и доводы защиты об имеющихся у вуза долгах, установив, что у университета были все возможности содержать и сохранить комбинат питания, а также его кадровый состав.

Деятельность комбината убыточной не была, заявила судья. Это было доказано в процессе.

Кроме того, комбинат никак не мог повлиять на аккредитацию вуза, о чем заявляла сторона защиты и сама подсудимая.

После передачи столовых сторонней организации некоторые сотрудники вуза далее действовали по указу Истиховской, некоторые об этом не знали.

Ущерб вузу - это недополученные доходы от аренды этих помещений площадью более трёх тысяч квадратов. Два помещения точек питания принадлежат администрации города, соответственно, ущерб причинен и ей. А также - бюджету Коми.

Учитывая размер площадей, время их использования - 1 год и 4 месяца -, а также ущерб, суд не может квалифицировать деяния подсудимой как административные правонарушения.

При этом, как отметила судья, ущерба по неоплате коммунальных услуг университету не причинено. Их ежемесячно оплачивал ТП "Бумажник". Также он нес эксплуатационные затраты, пользуясь помещениями столовых. Однако какие именно затраты - из предоставленных суду документов не ясно. Суд пришел к выводу, что обвинение не предоставило этих данных. Суд счел необходимым исключить из обвинения Истиховской ущерб университету в этой части.

По эпизоду с служебной квартирой установлено, что фактически, действия Истиховской показывают, что квартиры использовались не в личных целях, а для заселения политтехнолога Бурбеля.

Однако ущерб вузу от проживания политтехнолога подтверждён. Его сумма составила 67 тыс.рублей. Кроме того, были ущемлены права работников университета, испытывающие проблемы с жильём. Многие сотрудники университета в суде показали, что считают свои права нарушенными. Помещения, где проживал политтехнолог, им никто не предлагал, права выбора жилья не предоставлял. Некоторые преподаватели вовсе не знали, что у вуза есть специализированные квартиры и проживали в общежитии.

Преподаватели вуза также показали, что, помимо служебной квартиры, петербургскому политтехнологу предоставили кабинет в самом университете на время предвыборной кампании Марины Истиховской. Преподавательской деятельностью он не занимался. Ещё вчера в процессе прозвучало, что заниматься политической деятельностью в стенах вуза нельзя.

Напомним, прокурор просил для Марины Истиховской четыре года колонии общего режима с запретом занимать определенные должности на три года, лишение звания Заслуженный работник Республики Коми. Гособвинение также просило взыскать с нее сумму ущерба в 30 млн рублей.

***В июне 2014 года ректор заключила с ООО "ТП "Бумажник" договор оказания услуг общественного питания студентам и работникам СГУ, а также сторонним лицам. В соответствии с его условиями предприятию переданы в безвозмездное пользование помещения площадью 967 квадратных метров.

При этом в действительности ООО "ТП "Бумажник" получил в пользование свыше 3 тысяч квадратных метров, на которых осуществлял коммерческую деятельность. Мнимой сделкой передачи в безвозмездное пользование была прикрыта фактическая сдача в аренду помещений, относящихся к федеральной собственности.

Помимо этого, в 2015-м году М.Истиховская, будучи кандидатом в депутаты Государственного Совета Коми, вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ предоставила две служебные квартиры вуза для бесплатного проживания лицу, который оказывал ей консультационные услуги в выборный период.