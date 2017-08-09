В Сыктывкаре завершился суд по делу экс-депутата Игоря Терентьева

Первое судебное заседание по делу депутата Госсовета Коми, экс-начальника государственного учреждения Коми "Управление противопожарной службы и гражданской защиты" Игоря Терентьева состоялось сегодня, 9 августа.

На этом судебное следствие закончилось, стороны готовятся к прениям, а судья - к вынесению приговора.

Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, хищении и легализации денег полностью признал вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. На суд он пришел самостоятельно, так как в апреле мера пресечения с ареста была изменена на домашний арест.

Напомним, И.Терентьев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), хищении чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, особо крупном размере, с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ – 2 эпизода; ч.4 ст.160 УК РФ), легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п."б" ч.3 ст.174.1 УК РФ).

Ущерб в результате преступных действий государству составил около 19,6 млн. руб.

В феврале депутаты Госсовета "уволили" И.Терентьева с должности председателя комитета по бюджету, налогам и экономической и вывели депутата из состава президиума.

Как сегодня пояснил судья, при рассмотрении уголовного дела в особом порядке суд постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать 2/3 максимального срока. Приговор, постановленный в особом порядке, не может быть обжалован в апелляционном порядке, но может быть обжалован в кассационной инстанции.

Сегодня в суде не исследовали обстоятельства совершенных преступлений, в отличие личности обвиняемого. Кроме того, гособвинитель зачитал обвинение.

Из материалов дела, следует, что И.Терентьев - профессионал, стремящийся к постоянному совершенствованию, имел авторитет среди своих подчиненных, пользовался уважением за высокие личные качества и организаторские способности, дипломатичность, чуткость, сдержанность.

Он являлся одним из инициаторов создания противопожарной службы Коми. За годы развития службы построено 17 зданий пожарных депо, в том числе 15 - своими силами, проведена реконструкция имеющихся зданий, все они оснащены оборудованием. На базе противопожарной службы работает образовательный центр, где обучение проходят специалисты рабочих организаций республики. Через него прошли более 32 тысяч слушателей. Служба выпустила множество пропагандистских материалов, направленных на профилактику пожаров.

За время его работы в Коми создана химико-радиологическая лаборатория для проведения демеркуризационных работ и ликвидации ртутьсодержащих отходов. Проведены работы по модернизации системы "Парма".

И.Терентьев является участником ликвидации катастрофы на Чернобылькой АЭС и ЧС в воркутинском поселке Елецком. Ветеран военной службы. Почетный работник республики 2013 года.

В 2017 году у подсудимого родилась дочь.

Ранее прокурор просил взыскать с И.Терентьева 6,1 миллиона рублей.

На сегодня возмещены 1,3 миллиона руб. Адвокат попросил приобщить чеки к материалам дела, а кроме них - грамоты и характеризующие материалы.

Судебное следствие завершилось 9 августа. Адвокат подсудимого попросил перенести этап прений на более поздний срок, чтобы И.Терентьев мог за это время возместить вмененный ущерб.