В Коми завершено уголовное дело в отношении Игоря Терентьева

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника государственного учреждения Республики Коми "Управление противопожарной службы и гражданской защиты" Игоря Терентьева, являвшегося председателем Комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), хищении чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, особо крупном размере, с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ – 2 эпизода; ч.4 ст.160 УК РФ), легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п."б" ч.3 ст.174.1 УК РФ).

По данным СУ СКР по Коми, в результате использования разработанной и введенной обвиняемым противоправной системы дополнительных стимулирующих выплат, на основании приказов об установлении надбавок стимулирующего характера "за интенсивность и высокие результаты работы", в период с ноября 2012 года по март 2016 года сотрудники территориальных подразделений необоснованно получали стимулирующую надбавку в повышенном размере, которая ими тратилась на приобретение материальных ценностей и оплату услуг в интересах территориальных подразделений, либо по своему усмотрению. В общей сложности работникам необоснованно начислено в виде дополнительной стимулирующей выплаты не менее 19,6 миллионов рублей. Противоправные действия Терентьева повлекли грубое нарушение финансовой дисциплины в указанной организации, использование целевых средств из фонда оплаты труда не по прямому назначению, привели к созданию условий для бесконтрольного использования и распоряжения бюджетными денежными средствами, а также необоснованному расходованию средств из бюджета Республики Коми.

В 2011 году фигурант создал фонд неучтенных денежных средств и распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата учреждения, которым начислялись премии, а в последующем и надбавки "за интенсивность и высокие результаты работы", частично сдавали полученные денежные средства наличными главному бухгалтеру учреждения. В общей сложности за период с декабря 2011 года по август 2016 года Терентьев из данного фонда прямо или опосредовано получил в свое распоряжение не менее 5,8 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В июле 2015 года Терентьев в целях формирования своего избирательного фонда открыл в отделении банка специальный избирательный счет и привлек подчиненных работников, которые под видом добровольных пожертвований внесли на данный счет 40 тысяч рублей, придав правомерный вид распоряжению денежными средствами, выделенными из созданного Терентьевым фонда неучтенных средств.

В апреле 2016 года Терентьев фиктивно трудоустроил в возглавляемую им организацию на должность главного специалиста свою близкую знакомую. В течение шести месяцев до момента увольнения ей начислялась и выплачивалась заработная плата, при этом фактически женщина никаких трудовых функций в организации не выполняла. Сумма незаконно начисленных денежных средств составила более 280 тысяч рублей (в настоящее время ущерб в данной части возмещен).

В сентябре 2016 года после увольнения с должности Терентьев не вернул в учреждение ранее вверенный ему в связи занимаемым служебным положением ноутбук и продолжал пользоваться им до момента изъятия ноутбука сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска в жилище в ноябре 2016 года.

В ходе предварительного расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению в полном объеме. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.