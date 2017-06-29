По решению суда депутатство Михаила Брагина будет прекращено досрочно

29 июня 2017 года, 13:35 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Депутатство Михаила Брагина в Госсовете Коми будет прекращено досрочно, согласно вынесенному сегодня судебному решению.

Как пояснили "Комиинформу" в Избиркоме региона, это будет сделано, когда приговор в отношении депутата вступит в законную силу.

На выборах в общереспубликанских партийных списках от "ЛДПР" значились Владимир Жириновский, сам Михаил Брагин и после него - начальник Управления информационного обеспечения администрации главы Коми Александра Бушуева.

Депутатский мандат, в случае ее согласия, перейдет к ней. "Если Александра Бушуева откажется от мандата, кому занять место Михаила Брагина в региональном парламенте, решит партия", - добавили в Избиркоме.

Сегодня, 29 июня, Сыктывкарский горсуд вынес приговор Михаилу Брагину. Депутата оправдали по двум статьям УК РФ - 289-ой и 169-ой. В то же время он был признан виновным по статье 204.

В качестве наказания суд назначил М.Брагину штраф в размере 2,5 миллионов рублей и лишение права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

Сам бывший лидер партии либерал-демократов Коми непосредственно после заседания сказал, что вопрос обжалования судебного решения ему предстоит обсудить с адвокатом.

В прокуратуре Коми этот же вопрос пока не комментируют.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суд, коми, Госсовет, брагин
Персоны: Брагин Михаил Анатольевич
  Рубрика: Право
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