Пострадавших на шахте "Интинская" горняков выписали из больницы

Трое горняков шахты "Интинская" выписались из больницы. Один прошел лечение в нейрохирургии Сыктывкара, двое - в Инте, в амбулаторном лечении сегодня шахтеры не нуждаются, сообщили "Комиинформу" в региональном минздраве.

По распоряжению правительства Коми от 23 июня 2017 года единовременное пособие пострадавшим гражданам, семьям погибших в связи с аварией на шахте "Интинская" выплатили троим горнякам.

Напомним, 23 июня на одном из участков шахты "Интинская" произошел обвал породы. В непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один шахтер остался в зоне обрушения. Мужчина погиб.

Одного из пострадавших направили на лечение в Сыктывкар.

По факту происшествия на шахте АО "Интауголь" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Глава Коми поручил оказать финансовую помощь пострадавшим. По просьбе мэра Инты Ларисы Титовец министерство здравоохранения Коми выделило для семьи бесплатную путевку в Крым.