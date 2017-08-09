Пострадавших на шахте "Интинская" горняков выписали из больницы

9 августа 2017 года, 10:05 | Инта
Фото администрации Инты

Трое горняков шахты "Интинская" выписались из больницы. Один прошел лечение в нейрохирургии Сыктывкара, двое - в Инте, в амбулаторном лечении сегодня шахтеры не нуждаются, сообщили "Комиинформу" в региональном минздраве.

По распоряжению правительства Коми от 23 июня 2017 года единовременное пособие пострадавшим гражданам, семьям погибших в связи с аварией на шахте "Интинская" выплатили троим горнякам.

Напомним, 23 июня на одном из участков шахты "Интинская" произошел обвал породы. В непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один шахтер остался в зоне обрушения. Мужчина погиб.

Одного из пострадавших направили на лечение в Сыктывкар.

По факту происшествия на шахте АО "Интауголь" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Глава Коми поручил оказать финансовую помощь пострадавшим. По просьбе мэра Инты Ларисы Титовец министерство здравоохранения Коми выделило для семьи бесплатную путевку в Крым.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: шахта, Инта, выплаты
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

07:57 09.08.2017
Замруководителя администрации Усинска не ответил на обращение горожанки
17:27 08.08.2017
Мэрия Сыктывкара обязана восстановить в очереди на жилье горожанина, исключенного из нее четыре года назад
10:55 08.08.2017
В Коми выросло количество получателей республиканской ежемесячной выплаты


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

9 августа

В 1714 году русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео