Пострадавшего при аварии на шахте "Интинская" горняка перевезли в Сыктывкар

Два пострадавших во время аварии на шахте "Интинская" горняка находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 23 июня в результате обрушения металлических конструкций части кровли на шахте один человек погиб, трое получили травмы, но смогли самостоятельно выбраться наружу.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве республики, на месте происшествия медики осмотрели четверых и госпитализировали двоих горняков. Один из них отказался ложиться в стационар, но позже обратился в интинскую больницу.

Один рабочий госпитализирован в травматологическое отделение с инородным телом в роговице. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное. На днях его поездом перевезли в Сыктывкар в республиканскую больницу.

*** По поручению главы Коми Сергея Гапликова семье погибшего горняка Андрея Черепанова, у которого остались двое детей, будет выплачен 1 млн рублей. Также 200 тыс. рублей перечислят работнику, получившему тяжкий вред или вред средней тяжести, а 100 тыс. рублей - горнорабочему, получившему легкий вред здоровью.