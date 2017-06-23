По поручению Сергея Гапликова пострадавшим горнякам и семье погибшего при аварии на шахте "Интинская" будет оказана финансовая помощь

23 июня 2017 года, 18:25 |
Фото Антона Пархачева

По поручению главы Коми Сергея Гапликова пострадавшим горнякам и семье погибшего при аварии на шахте "Интинская" будет оказана финансовая помощь, сообщает пресс-служба главы Коми.

1 миллион рублей единовременного пособия будет выплачен семье погибшего горняка Андрея Черепанова, 200 тысяч рублей – работнику, получившему тяжкий вред или вред средней тяжести, 100 тысяч рублей – горнорабочему, получившему лёгкий вред здоровью.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 23 июня 2017 года №294-р, средства выделяются из резервного фонда Правительства Республики Коми. Министерству труда, занятости и социальной защиты республики поручено организовать предоставление указанной помощи.

Кроме того, пострадавшим оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Об этом главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр здравоохранения Дмитрий Березин.

Двое горнорабочих в госпитализации не нуждаются – травм не обнаружено, ещё двое доставлены в Интинскую городскую больницу для осмотра врача.

По информации министра, на месте ЧП работали 2 фельдшерские бригады скорой медицинской помощи Интинской городской больницы. Всего медицинскими работниками осмотрено 4 горнорабочих. Двое из них не пострадали. Один находится на амбулаторном лечении. Ещё один рабочий госпитализирован в травматологическое отделение Интинской городской больницы. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ситуация с ликвидацией последствий обрушения лавы в шахте АО "Интауголь" находится на личном контроле Сергея Гапликова.

Комиинформ
  Ключевые слова: интауголь
  Рубрика: Общество
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