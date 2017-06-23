В Инте спасатели извлекли тело погибшего шахтера из-под завалов

23 июня 2017 года, 15:30 | Инта
Фото администрации Инты

Спасатели извлекли тело погибшего шахтера из-под завалов.

Напомним, сегодня в 08.45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на одном из участков шахты "Интинская" (город Инта) произошло обрушение породы. В шахте, непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один шахтер остался в зоне обрушения.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, в результате аварийно-спасательных работ, проводившихся горноспасателями военизированного горноспасательного взвода "Интинский" ВГСО Печорского бассейна, оказавшийся в зоне обрушения горняк был в 14ч. 25 мин. извлечен из-под завалов без признаков жизни. В настоящее время тело погибшего работника шахты поднимают на поверхность.

Один из травмированных в результате обрушения шахтер госпитализирован в интинскую больницу, второй будет находиться на амбулаторном лечении.

По данным СУСКа, погибший горнорабочий - 1975 года.

По факту происшествия на шахте АО "Интауголь" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По уголовному делу следователями СК будет проведен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. В настоящее время следствием решаются вопросы, связанные с изучением и изъятием имеющей значение для следствия документации. По окончании аварийно-спасательных работ будет проведен осмотра места происшествия, а также назначены необходимые судебные экспертизы.

Комиинформ
  Ключевые слова: шахта, интауголь
  Рубрика: Происшествия
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