Специальный фонд в стране защитит дольщиков от статуса обманутых

Если россияне окажутся обманутыми дольщиками, финансово их защитит новый компенсационный фонд, законопроект о создании которого в стране принят в третьем чтении Госдумой.

Как сообщает Минстрой РФ, по сравнению с первоначальной редакцией законопроекта, в нынешнем варианте, одобренном депутатами федерального парламента, учтены более трех десятков поправок. Одна из основных касается статуса компенсационного фонда долевого строительства, который будет создан в стране для защиты интересов дольщиков. Он будет преобразован в публично-правовую компанию: в его правление войдут представители верхней и нижней палат парламента РФ.

Кроме того, установлена фиксированная ставка отчислений застройщиков в фонд – 1,2 процента. Менять ее можно будет не чаще раза в год и только на основании федерального закона. Средства фонда, как указано в законопроекте, будут выплачиваться дольщикам в случае банкротства компаний, либо – направляться на завершение строительства объектов жилой недвижимости. Кстати, на этой неделе в Госсовете Коми, как сообщал "Комиинформ", обсуждалось положение дел на рынке долевого строительства в нашей республике. Всего в Коми насчитывается шесть проблемных объектов, включенных в соответствующий реестр: один – в селе Выльгорт Сыктывдинского района, остальные – в Сыктывкаре.

Руководство профильных органов исполнительной власти доложило парламентариям, общественникам и самим дольщикам, не дождавшимся вовремя ключей, чтобы справить новоселье, о тех мерах, которые предпринимаются для решения проблем.

По информации Минстроя РФ, до первого августа все регионы, в которых имеются проблемные объекты долевого строительства, должны разработать, утвердить и представить в профильное федеральное ведомство графики проведения мероприятий по решению проблем с такими объектами. Графики затем должны будут обновляться ежеквартально. Эти документы обязаны быть размещенными в открытом для дольщиков доступе. "В дальнейшем планируется формирование единой информационной системы, в которой будут содержаться сведения о недостроях по аналогии с системой "РеформаЖКХ", где в онлайн-режиме аккумулируется информация об аварийном жилье в регионах.