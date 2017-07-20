Проблемные дома в Коми - под контролем властей региона

Сегодня в Госсовете Коми прошло совещание по теме формирования эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства.

По информации Службы Коми стройжилтехнадзора, в регионе 38 застройщиков возводят дома, привлекая средства граждан. В формате "долевки" осуществляется строительство 67 объектов жилой недвижимости. За первый квартал текущего года заключено 393 договора с будущими жильцами. Объем привлеченных от них средств достиг 864 миллионов рублей.

Для принятия мер, направленных на предотвращение появления обманутых дольщиков, при осуществлении госконтроля в области строительства с начала текущего года проведено 28 проверок соблюдения законодательства со стороны компаний. По итогам проверок выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства в области долевого строительства, возбуждено 43 административных дела.

Основной механизм, применяемый властями Коми для завершения строительства жилфонда – постоянный мониторинг ситуации на основании реестра "проблемных объектов". В случае наделения объекта таким статусом утверждается план-график проведении мероприятий по решению проблем граждан как соинвесторов и на постоянной основе контролируется его соблюдение.

На территории Коми в настоящее время насчитывается шесть проблемных объектов с 211 заключенными договорами (197 дольщиков). Один – в селе Выльгорт Сыктывдинского района, остальные – в Сыктывкаре.

В соседнем со столицей Коми муниципалитете речь идет о планировавшемся к постройке 9-этажном доме по ул. Д. Каликовой с 22 договорами (7 дольщиков). Строительство началось в 2006 году. Застройщик – ООО "Кречет". Средства дольщиков оказались израсходованы нецелевым образом. В 2013-м возведение дома возобновилось после перепроектирования и заключения инвестдоговора, однако спустя пару лет снова приостановлено из-за отсутствия финансирования. Срок действия разрешения на строительство истек минувшей осенью. Готовность объекта низкая: 5 – 7 процентов. Инвестиционная привлекательность завершения строительства отсутствует.

Администрация района приняла решение произвести процедуру изъятия участка до 2019 года. Как уточнил руководитель Службы Роман Шашев, на сегодня семеро дольщиков – это сами учредители, выкупившие права "долевки" у граждан. Таким образом, ситуации с обманутыми дольщиками по данному объекту нет.

Что касается Сыктывкара, больше всего проблемных объектов у ООО "ИСК", взявшегося за строительство дома №1 (плановая высотность 7-14 этажей) по Нагорному проезду и 4-этажных домов №3, 9 и 10 по Ручейной (Панева). В отношении компании одним из ее подрядчиков месяц назад инициирована процедура банкротства. Благодаря Минстрою Коми найден вариант смены застройщика. Предложение доверить завершение строительства республиканскому фонду жилищного строительства (РФЖС) дольщиками поддержано. Процедура намечена на ближайшее время.

Представители дольщиков признались, что очень благодарны Минстрою за оказанную помощь и выразили просьбу не оставлять их до тех пор, пока не получат ключи от будущих квартир. Их успокоили, заверив, что министерство будет отслеживать ситуацию до тех пор, пока горожане не отметят долгожданное новоселье.

Еще один проблемный объект в Сыктывкаре принадлежит ООО "Томстрой". Компания приступила к возведению 16-этажного дома на пересечении улиц Петрозаводская и Тентюковская в микрорайоне Орбита (ЖК "Солнечный") в 2013 году. Готовность достигла 99 процентов, однако у компании не хватило средств, чтобы вовремя купить насос и установить индивидуальные системы пожаротушения. По словам Романа Шашева, необходимое оборудование на сегодня приобретено, в августе оно будет смонтировано. Соответственно, до начала осени дом должен быть сдан.

Дольщики, ожидающие заселения в "Солнечный", спросили, как быть, если жилье окажется со строительными недоделками (компания "зашла" в процедуру банкротства). Им пояснили, что принимать объект будут специалисты госстройнадзора, которые не подпишут документы, если со зданием окажется что-то не так.

"Вместе с тем, такой риск практически отсутствует, поскольку госстройнадзор в вашем доме буквально живет на протяжении многих месяцев. Под контролем каждый шаг застройщика", - пояснил первый замруководителя Минстроя Коми Сергей Двуреченский.

Председательствующий на совещании Степан Чураков, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета, рекомендовал включить представителей дольщиков в комиссию по приемке дома. Руководство Службы стройжилетхнадзора с такой идеей согласилось.