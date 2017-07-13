Власти Коми проконтролируют передачу недостроенных домов в Сыктывкаре от "ИСК" в РФЖС

Смена застройщика на незавершенных объектах – жилых домах по ул. Ручейная и Нагорному проезду в Сыктывкаре – будет произведена под контролем Минстроя Коми и Службы Коми стройжилтехнадзора.

Напомним, ООО "ИСК", взявшееся за возведение на средства дольщиков домов в Сыктывкаре, не смогло своевременно выполнить свои обязательства. Речь идет о четырех домах. Один по адресу Нагорный проезд, №1 (по проекту 187-квартирный, примерная готовность – 50 процентов), еще три – по улице Ручейная: № 3 (112-квартирный, 30-процентная готовность), №9 (112-квартирный, возведение не начато), №10 (88-квартирный, 25-процентная готовность). В них проживают около 80-ти дольщиков.

В связи с невозможностью ведения компанией хозяйственной и иной деятельности одна из фирм-подрядчиков подала в отношении "ИСК" заявление в Арбитражный суд Коми об инициировании процедуры банкротства.

В июне на встрече с дольщиками руководство Минстроя Коми и Службы Коми стройжилтехнадзора предложило в качестве варианта решения проблемы сменить застройщика. Завершить возведение домов согласился РФЖС (республиканский фонд жилищного строительства). Его исполнительный директор Александр Реслер обозначил планы в случае если граждане выберут фонд. Дольщики такой вариант одобрили.

Как сообщил сегодня "Комиинформу" первый заместитель руководителя Минстроя Сергей Двуреченский, процесс передачи недостроев состоится позже. "Задержки обусловлены рядом правовых нюансов, которые будут решены. Министерство в еженедельном режиме занимается данным вопросом в формате совещаний и с контроля эту тему не снимает", - отметил собеседник агентства.

Руководитель Службы стройжилтехнадзора Роман Шашев уточнил "Комиинформу", что директор "ИСК" в настоящее время находится в отпуске. Решением собрания учредителей "ИСК", которые соберутся в ближайшее время, он будет освобожден от занимаемой должности. И сразу же планируется назначить нового директора, который сможет в оперативном режиме подписать документы о передаче недостроев в РФЖС.

"После того, как передача объектов состоится, мы оповестим дольщиков о необходимости подойти к нам, в Службу, для оформления заявлений о согласии на смену застройщика. После чего РФЖС сможет приступить к работам на объектах", - уточнил "Комиинформу" Роман Шашев.