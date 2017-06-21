Недостроенные дома в Сыктывкаре готов завершить Фонд развития жилищного строительства

Незавершенные жилые дома в Сыктывкаре по Нагорному проезду и улице Ручейная готов достроить Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС) Республики Коми. Эту информацию до дольщиков довело руководство Минстроя, Службы стройжилтехнадзора и самого Фонда.

Вчера вечером на площадке Республиканского учебного центра при Минстрое Коми состоялась встреча руководства ведомства и Службы стройжилтехнадзора с горожанами, заключившими договоры долевого строительства с ООО "ИСК". Как было сообщено на встрече, в отношении компании одним из ее подрядчиков инициирована процедура банкротства, поскольку финансовое состояние "ИСК" не позволяет достроить жилые дома и в целом вести хозяйственную деятельность.

Речь идет о четырех домах. Один – по адресу: Нагорный проезд, №1 (по проекту 187-квартирный, примерная готовность – 50 процентов). Еще три – по улице Ручейная: № 3 (112-квартирный, 30-процентная готовность), №9 (112-квартирный, возведение не начато), №10 (88-квартирный, 25-процентная готовность). Количество дольщиков – порядка 80-ти.

"Мы провели переговоры с различными застройщиками. В результате готовность достроить дома по Нагорному проезду и Ручейной выразил ФРЖС", - отметил первый замруководителя Минстроя Коми Сергей Двуреченский и предоставил слово исполнительном директору Фонда развития жилищного строительства Александру Реслеру.

Он обрисовал несколько вариантов возможного дальнейшего развития событий. Дольщики вправе дождаться запуска процедуры банкротства и встать в очередь на возвращение своих денег, которые будут выручены после продажи недостроенных домов. При таком варианте ожидать получения средств придется как минимум год. При этом нет гарантий, что деньги дольщики получат в полном объеме.

На сегодня есть возможность пойти по пути смены застройщика. Фонд, со своей стороны, прогнозирует сдачу квартир весной будущего года, если к работе приступить удастся в ближайшее же время.

"Если вы даете добро, то Фонд сразу же приступает к работе. Сначала предстоит провести осмотр и изучить документацию, чтобы понимать, какие суммы в объекты вложены первоначальным застройщиком, что уже сделано и какой фронт работ предстоит", - отметил Александр Реслер.

По его словам, инвестиций на эти цели хватит – предварительно расчеты произведены.

О своем официальном решении – соглашаться ли на такой вариант – дольщики должны сообщить в Службу стройжилтехнадзора и указать свои координаты для отправки уведомлений о смене застройщика. Горожане попросили Александра Реслера поподробнее рассказать о биографии представляемого им Фонда.

Исполнительный директор напомнил, что Фонд был учрежден первым главой региона Юрием Спиридоновым в 1995 году. На сегодня это одна из старейших строительных организаций в Коми с опытом возведения жилой недвижимости, а также – достройки домов по договорам "долевки", которые не смогли сдать первоначально взявшиеся за дело фирмы.

На нынешней встрече, несмотря на то, что формат голосования предусмотрен не был, дольщики единогласно поддержали идею доверить недостроенные "квадратные метры" Фонду.

После обсуждения основного вопроса повестки горожане озадачились судьбой ООО "ИСК". По словам руководителя Службы Романа Шашева, если процедура банкротства по решению Арбитражного суда региона будет запущена, оценивать состояние компании предстоит конкурсному управляющему, который также будет назначен по суду.