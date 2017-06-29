Депутат Госсовета Коми Михаил Брагин приговорен к штрафу к 2,5 млн. рублей, передает корреспондент "Комиинформа" из зала суда.

Такое решение только что вынес Сыктывкарский городской суд.

По статье 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") М.Брагин оправдан.

По статье 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") предусмотрена уголовная ответственность, однако, тут вина М.Брагина не была доказана, посчитал судья.

Смягчающим обстоятельством послужило наличие несовершеннолетнего ребёнка, госнаград.

Кроме того, суд отклонил иск компании "Главмедиа" в лице Солнцева по взыскании с М.Брагина ущерба в сумме 29 миллионов рублей.

Суд признал И.Брагина виновным по ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп) и приговорил к штрафу в размере трех миллионов рублей и лишению занимать государственные и муниципальные должности три года.



Учитывая срок содержания под стражей, штраф смягчен до 2,5 миллионов рублей,

Прокурорам и следственным органам вынесено частное определение за допущенные нарушения УПК.

Михаил Брагин обвинялся в том, что с марта 2011 года по сентябрь 2015-го как заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и экономической политике, в последующем – председатель Комитета по социальной политике, то есть лицо, занимающее государственную должность, вопреки установленному законом запрету на участие в управлении хозяйствующим субъектом, учредил через аффилированных лиц коммерческие организации ООО "Север Медиа Дизайн Коми", ООО "Бизнес-Медиа", принимал участие в управлении данными организациями и оказывал им покровительство в связи с занимаемой им должностью.

В деятельность организаций входило производство и размещение наружной рекламы. Также Брагин, по версии следствия, используя свое должностное положение, незаконно вмешивался в деятельность конкурирующих фирм – ООО "Релиз", ООО "Глав-Медиа", принудив их руководителей совершить сделки по продаже принадлежащих им рекламных конструкций на невыгодных компаниям условиях, по заниженной стоимости, причинив ущерб на сумму более 4,6 млн. рублей.

Кроме того, Брагин, являясь региональным координатором политической партии "ЛДПР" и членом Координационного Совета Коми регионального отделения политической партии ЛДПР, предложил предпринимателям получить место депутатов совета Сыктывкара по партийным спискам ЛДПР за незаконное денежное вознаграждение в сумме 3 млн. рублей.

Однако, несмотря на то, что денежные средства Брагину были переданы частично от одного лица и полностью от второго под условием, что депутатом станет его партнер по бизнесу, по результатам состоявшихся выборов в депутаты совета Сыктывкара предприниматели не набрали необходимое число голосов избирателей.

М.Брагин, выступая в качестве руководителя Коми регионального отделения ЛДПР, склонил членов партии Смирнова А.В., Кузнецова А.Г. и Шевелева И.В., выигравших выборы по территориальным группам, написать отказ от получения депутатских мандатов, обеспечив тем самым место в совете МО ГО "Сыктывкар" партнеру по бизнесу обратившегося предпринимателя.

В целях исполнения обязательств перед другим предпринимателем. Брагин склонил избранного депутатом совета МО ГО "Сыктывкар" В.Рудакова отказаться от своего мандата после установочной сессии городского Совета. Дальнейшие противоправные действия Брагина М.А. были пресечены после его задержания сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем Рудаков не отказался от своего депутатского мандата.

В ноябре прошлого года суд изменил М.Брагину меру пресечения на подписку о невыезде.

Вчера судебное следствие по делу Михаила Брагина было окончено. Выступая в прениях, гособвинитель попросил приговорить подсудимого к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 40 миллионов рублей с запретом занимать государственные и муниципальные должности в течение трех лет.

Сторона защиты в прениях просила оправдать Михаила Брагина по всем статьям.

В последнем слове депутат сказал, что своей вины не признает и попросил суд оправдать его.