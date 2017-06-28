Защита Михаила Брагина просит суд оправдать его по всем статьям

В Сыктывкарском горсуде завершились прения сторон по делу депутата госсовета Коми Михаила Брагина. Напомним, в первой половине для в них выступила сторона обвинения, запросив для подсудимого наказание в виде четырех лет колонии строгого режима, штрафа в 40 миллионов рублей, а также запрета занимать государственные и муниципальные должности в течение трех лет.

После перерыва в прениях выступили защитники депутата. Один из них - Михаил Жилин - попросил суд оправдать его подзащитного по всем статьям. Такое решение суда будет положительно принято и жителями республики, считает он.

По мнению адвоката, вина его подзащитного не была доказана ни по одной из инкриминируемых ему статьей. Так в обвинительном заключении по статье 289 УК ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") указывается, что М.Брагин, находясь в должности депутата Госсовета Коми, "создал условия для деятельности организаций бизнес-медиа в части предоставления льгот, преимуществ при получении права вещания на радиочастотах со стороны администрации главы и правительства республики".

В ходе процесса доказательств тому представлено не было, заявил адвокат. "По-русски скажу. Это, по моему мнению, вилами было написано на предварительном следствии, которое гособвинитель, к сожалению, поддержал", - заявил М.Жилин.

Статья 169 УК ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") гласит о том, что лицо может быть признано виновным в незаконном вмешательстве в деятельность юрлица, если это совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения и нанесло существенный вред.

"Как мы поняли на основании экспертизы, материального вреда не было. Наоборот, эксперт считает, что сам договор был завышен более, чем на два миллиона. Сделку заключали добровольно, так оно и должно было быть на тот период времени", - пояснил адвокат, добавив, что компания "Главмедиа" пыталась через Арбитражный суд признать сделки незаконными, однако суд сделал выводы, что они совершались на законных основаниях. В иске потерпевшей стороне было отказано.

"Мой подзащитный с самого начала говорил, что в апреле-мае 2015 года он узнал, что идет "наезд" на рекламный рынок, и правительство Коми хочет его "прибрать" к себе, - отметил М.Жилин. - Переговоры между этими фирмами с представителями правительства проходили еще с декабря 2014-го года, а мой подзащитный включился туда в апреле 2015-го, когда ему дали согласие, в том числе и через Чернова (Алексей Чернов - бывший замглавы Коми - прим.ред.), выступить соучредителем компаний. До этого соучредителями предлагали выступить и потерпевшей стороне. Они отказались. Самое интересное в этой ситуации - что подтверждается показаниями свидетелей - договоренность о продаже у них уже была, но тут пришел господин Брагин и согласился с ценой".

По мнению адвоката, доказательств того, что Брагин использовал при этом свое служебное положение, не установлено, как и размер причиненного ущерба.

По статье 204 УК ("Коммерческий подкуп") обвинение, считают защитники, ввело суд в заблуждение. По версии следствия, М.Брагин незаконно получил деньги за предоставление мандатов депутата горсовета Сыктывкар.

Как подчеркнул Михаил Жилин, средства были перечислены на избирательный счет партии и использовались для предвыборной кампании, а не в личных целях. Выгоды подзащитный не имел и доказательств, которые бы свидетельствовали об этом, нет.

"С точки зрения того законодательства, которое работало на момент инкриминируемых деяний, нет там такого состава преступления, что подтвердилось в ходе всего судебного разбирательства", - заявил защитник.

Средства были возвращены передавшим их лицам 10 сентября 2015 года. Расписка об этом имеется в деле.

"Везде красной линией проходит мысль, что Брагин никогда не скрывал факта, что деньги перечислялись. В плане избирательного штаба эти средства были включены на расходы по финансированию выборов в депутаты Горсовета. О какой корысти тут можно говорить? Обвинения предъявляются на голых фактах и в судах мы годами доказываем что белое - это белое, а черное - это черное", - подчеркнул М.Жилин.

Единственно правильное решение на взгляд защитника - оправдать депутата по всем трем статьям.