Судебное следствие по делу Михаила Брагина окончено.

Как сообщает из зала суда корреспондент "Комиинформа", в начале сегодняшнего заседания в суде огласили результаты экспертизы оценки рыночной стоимости рекламных конструкций двух компаний. По оценке экспертов, стоимость конструкций "Главмедиа" составила 6 миллионов 68 тысяч рублей, "Релиза" - более 3 миллионов 800 тысяч. Экспертиза обошлась в 148 тысяч рублей.

Также в суде прозвучало, что компания "Главмедиа" в лице Солнцева подала гражданский иск о взыскании с М.Брагина ущерба в сумме 29 миллионов рублей. Копию искового заявления вручили подсудимому для ознакомления.

Кроме того, адвокат Михаил Жилин сегодня повторно ходатайствовал о приобщении к делу материалов прослушки телефонных переговоров с Ильясовым и Кривощековой в предвыборный период 2015-го года. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал, поскольку эти лица уже были ранее допрошены в качестве свидетелей.

В то же время суд приобщил к материалам дела ответ и.о. координатора КРО ЛДПР Гобанова о том, что в период событий, описанных в материалах дела, партия действовала не на основании закона "О политических партиях", а на основании закона "О выборах РК". "Моего подзащитного обвиняют в том, что он нарушал первый закон", - пояснил защитник.

Только что в Сыктывкарском горсуде начались прения сторон.

Напомним, прошлое судебное заседание по делу, которое было назначено на 9 июня, отложили по медицинским показаниям подсудимого.

***Михаил Брагин обвиняется в том, что с марта 2011 года по сентябрь 2015-го как заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и экономической политике, в последующем – председатель Комитета по социальной политике, то есть лицо, занимающее государственную должность, вопреки установленному законом запрету на участие в управлении хозяйствующим субъектом, учредил через аффилированных лиц коммерческие организации ООО "Север Медиа Дизайн Коми", ООО "Бизнес-Медиа", принимал участие в управлении данными организациями и оказывал им покровительство в связи с занимаемой им должностью. В деятельность организаций входило производство и размещение наружной рекламы.

Также Брагин, по версии следствия, используя свое должностное положение, незаконно вмешивался в деятельность конкурирующих фирм – ООО "Релиз", ООО "Глав-Медиа", принудив их руководителей совершить сделки по продаже принадлежащих им рекламных конструкций на невыгодных компаниям условиях, по заниженной стоимости, причинив ущерб на сумму более 4,6 млн. рублей.

Кроме того, Брагин, являясь региональным координатором политической партии "ЛДПР" и членом Координационного Совета Коми регионального отделения политической партии ЛДПР, предложил предпринимателям получить место депутатов совета Сыктывкара по партийным спискам ЛДПР за незаконное денежное вознаграждение в сумме 3 млн. рублей.

Однако, несмотря на то, что денежные средства Брагину были переданы частично от одного лица и полностью от второго под условием, что депутатом станет его партнер по бизнесу, по результатам состоявшихся выборов в депутаты совета Сыктывкара предприниматели не набрали необходимое число голосов избирателей.

Брагин, выступая в качестве руководителя Коми регионального отделения ЛДПР, склонил членов партии Смирнова А.В., Кузнецова А.Г. и Шевелева И.В., выигравших выборы по территориальным группам, написать отказ от получения депутатских мандатов, обеспечив тем самым место в совете МО ГО "Сыктывкар" партнеру по бизнесу обратившегося предпринимателя.

В целях исполнения обязательств перед другим предпринимателем Брагин склонил избранного депутатом совета МО ГО "Сыктывкар" В.Рудакова отказаться от своего мандата после установочной сессии городского Совета. Дальнейшие противоправные действия Брагина М.А. были пресечены после его задержания сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем Рудаков не отказался от своего депутатского мандата.





