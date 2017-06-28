Обвинение просит приговорить Михаила Брагина к 4 четырем годам колонии строгого режима

28 июня 2017 года, 10:42 |

Обвинение просит приговорить Михаила Брагина к 4 четырем годам колонии строгого режима.

В сыктывкарском городском суде проходят прения сторон по уголовному делу в отношении Михаила Брагина.

Как передает корреспондент "Комиинформа" из зала суда, сегодня, выступая в прениях, гособвинитель попросил приговорить подсудимого к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 40 миллионов рублей с запретом занимать государственные и муниципальные должности в течение трех лет.

Меру пресечения прокурор предложил изменить на заключение под стражу.

Сторона защиты попросила время для подготовки к прениям. Заседание продолжится в 11:30.

Ярослава Пархачева
  Рубрика: Право
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