Михаил Брагин сказал последнее слово

Депутат Госсовета Коми Михаил Брагин выступил в сыктывкарском горсуде в прениях по своему уголовному делу, а также сказал последнее слово.

В прениях он акцентировал внимание на том, что допускал некоторые "нарушения финансовой дисциплины" в ходе избирательной кампании 2015-го года, однако, по его мнению, эти нарушения никоим образом не затрагивали уголовное законодательство.

"Комиинформ" полностью приводит последнюю речь депутата в суде:

"Ваша честь, в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства были изучены, на мой взгляд, все материалы, допрошены все свидетели обвинения. Кстати говоря, ни одного свидетеля защита официально на процесс не привлекала. Потому что все свидетели обвинения, по сути, выступили свидетелями защиты. Ни один из свидетелей обвинения не указал, что я виновен либо совершал противозаконные действия по инкриминируемым статьям.

Обвинение в заключительном слове так и не представило конкретных моих действий как правонарушителя. Все обтекаемо или фразы "выдергиваются" из контекста и суду предъявляется как окончательный вариант, без интерпретации моих нарушений.

Что касается компании "Релиз". Кто мешал потерпевшему участвовать в аукционах? Тем более, что они уже получили деньги. Не надо было тратить кредитные ресурсы. Кто мешал это сделать после того, как я уже к этому делу отношения не имел, так как 13 сентября у меня закончились полномочия депутата?

Кроме того, если каким-то образом "привязать" мои деловые переговоры с этими предпринимателями можно, то все эти действия были произведены мною в мае-июне. И это есть в материалах дела. Конечным итогом переговоров стало подписание договоров 30 июня - 1 июля 2015-го года.

Почему обвинение не говорит об этом: когда и что именно я совершил и какие мои действия обусловливают конкретные дальнейшие события? Обвинение - просто "откровенная вода".

Ваша честь, прошу вас объективно подойти к вынесению приговора, потому что я за собой вины не чувствую. На свою политическую карьеру я потратил много сил и средств. Жена моя болеет, друзья относятся ко всем происходящим судебным делам отрицательно, но я все равно продолжаю быть общественно активным человеком, и именно это останавливало меня от каких-то грубых нарушений нашего законодательства. Уголовный кодекс Российской Федерации я не нарушал - это сто процентов".

Суд начнет оглашать приговор Михаилу Брагину завтра, 29 июня, с 9 утра.