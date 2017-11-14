Народный проект: Нижнеодесская хлебопекарня закупила новое оборудование

Нижнеодесская пекарня почти 20 лет поставляет на прилавки магазинов продукт первой необходимости – хлеб. Когда-то здесь выпекали всего по 100 булок в день, а сегодня на производстве ежедневно изготавливают две с половиной тысячи хлебобулочных изделий. В сентябре этого года в пекарне появилось новое современное оборудование – печь "Муссон-ротор", она позволит предприятию увеличить объем выпускаемой продукции в полтора раза. Модернизация оборудования проведена в рамках республиканского проекта "Народный бюджет", учрежденного главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.

Общая сумма поддержки малого бизнеса со стороны республики и муниципалитета составила 580 тысяч рублей, еще полмиллиона добавило предприятие. Новым приобретением коллектив и руководство пекарни довольны.

"Новая печь значительно сокращает временные затраты на выпечку и производство хлеба, повышает производительность труда. Также она оснащена программированием технологических процессов и экономна в расходовании электроэнергии. Мы благодарим администрацию района за то, что она помогла нам с подготовкой документации для участия в проекте "Народный бюджет" Результатом мы довольны", - рассказала директор хлебопекарни Елена Ведерникова.

Во время экскурсии по хлебопекарне руководителю администрации Сосногорского района Виктору Шомесову показали весь процесс изготовления хлеба. В среднем на изготовление одной партии уходит порядка 8 часов. Сначала в дежу насыпают точное количество ингредиентов, затем специальные машины в течение 10 минут тщательно их вымешивают. После подготовки тесто – уже расфасованное по формам – отправляют в специальную комнату, с точно выверенными показателями тепла и влаги, на несколько часов отдохнуть. Последний этап приготовления – 40-минутное выпекание в специализированных электрических печах.

На сегодняшний день на Нижнеодесской хлебопекарне выпускают 4 вида продукции: белый и ржано-пшеничный хлеб, традиционный батон и небольшие батончики "Здоровье". С приобретением нового оборудования хлебопекарня запустила производство еще одного вида хлеба – социального – в него планируют добавлять необходимую всем северянам йодированную соль. Уже завтра первая партия нового вида хлеба поступит в магазины.

"Вместе с печью мы закупили формы для нового вида ржано-пшеничного хлеба. Он будет немного меньшего размера и веса - 400 граммов. Это удобно для небольших семей – хлеба будет ровно столько, сколько требуется на каждый день. Булка социального хлеба будет стоить примерно 20 рублей", - отметила Елена Ведерникова.

Как признался в ходе экскурсии Виктор Шомесов, в последний раз на хлебозаводе ему приходилось бывать в детстве. Побывав на Нижнеодесской хлебопекарне, он по достоинству оценил современный подход к технологии производства.

"Это наш очередной "народный проект". И хочу отметить, что его результаты смогут оценить многие жители не только Сосногорского, но и соседних районов. Хлеб в Нижнем Одесе готовят просто замечательный, неудивительно, что на него высокий спрос. Таких предпринимателей нужно поддерживать, и мы с радостью и дальше будем помогать тем, кто может, умеет и хочет работать на благо муниципалитета и его жителей", - подчеркнул Виктор Шомесов.

Как говорят сами пекари, секрет стабильности предприятия кроется в рецептуре хлеба. В Нижнем Одесе уже много лет придерживаются традиционных технологий хлебопечения. Например, в состав белого хлеба входят всего 4 ингредиента: мука высшего сорта, вода дрожжи и соль. Срок реализации такого хлеба всего 24 часа, а хранения - не более трех суток. На сегодняшний день местный хлеб продается в магазинах не только Нижнего Одеса, но и Сосногорска, Ухты, Вуктыла, поселков Вис и Керки, деревни Пожня Сосногорского района и в поселке Митрофан соседнего Троицко-Печорского района.