Адвокаты Павла Смирнова добились отвода двух судей апелляционной инстанции от рассмотрения жалобы

6 сентября 2017 года, 11:53 | Сыктывкар, Инта
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Адвокаты бывшего мэра Инты Павла Смирнова добились отвода двух судей апелляционной инстанции от рассмотрения жалобы на его приговор. Жалобу в Верховном суде региона предстоит рассматривать новой коллегии судей.

Как передает корреспондент "Комиинформа", на очередном заседании 6 сентября адвокат П.Смирнова Станислав Туркин потребовал отвода двух судей от рассмотрения апелляционной жалобы - председательствующего Владимира Маклакова и судьи Ивана Обухова.

Защитник мотивировал позицию тем, что ранее они рассматривали на стадии апелляции дело в отношении Александра Макарова.

В уголовном деле Павла Смирнова Макаров выступает в качестве взяткодателя. В свою очередь, сам Макаров уже дал показания против Смирнова, исходя из которых Макаров передавал деньги бывшему мэру Инты.

"Исследуя дело Макарова, судьи так или иначе рассматривали доказательства, которые являются еще и доказательствами по делу Смирнова, - отметил адвокат. - По закону судьи уже высказались по данным доказательствам, поэтому не могут рассматривать их повторно".

С позицией стороны защиты суд высшей инстанции республики согласился. Дата очередного заседания по делу пока не назначена.

Напомним, Павел Смирнов летом этого года был приговорен Интинским городским судом к 12 лет колонии строгого режима, штрафом в размере 25 миллионов рублей, а также запрету занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Бывший интинский градоначальник не согласился со столь суровым судебным решением и обжаловал приговор.

Юлия Николаева, Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: суд, смирнов, преступность, коррупция, Инта, Верховный суд
  Рубрика: Право
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