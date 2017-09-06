Адвокаты Павла Смирнова добились отвода двух судей апелляционной инстанции от рассмотрения жалобы

Адвокаты бывшего мэра Инты Павла Смирнова добились отвода двух судей апелляционной инстанции от рассмотрения жалобы на его приговор. Жалобу в Верховном суде региона предстоит рассматривать новой коллегии судей.

Как передает корреспондент "Комиинформа", на очередном заседании 6 сентября адвокат П.Смирнова Станислав Туркин потребовал отвода двух судей от рассмотрения апелляционной жалобы - председательствующего Владимира Маклакова и судьи Ивана Обухова.

Защитник мотивировал позицию тем, что ранее они рассматривали на стадии апелляции дело в отношении Александра Макарова.

В уголовном деле Павла Смирнова Макаров выступает в качестве взяткодателя. В свою очередь, сам Макаров уже дал показания против Смирнова, исходя из которых Макаров передавал деньги бывшему мэру Инты.

"Исследуя дело Макарова, судьи так или иначе рассматривали доказательства, которые являются еще и доказательствами по делу Смирнова, - отметил адвокат. - По закону судьи уже высказались по данным доказательствам, поэтому не могут рассматривать их повторно".

С позицией стороны защиты суд высшей инстанции республики согласился. Дата очередного заседания по делу пока не назначена.

Напомним, Павел Смирнов летом этого года был приговорен Интинским городским судом к 12 лет колонии строгого режима, штрафом в размере 25 миллионов рублей, а также запрету занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Бывший интинский градоначальник не согласился со столь суровым судебным решением и обжаловал приговор.