Бывший мэр Инты Павел Смирнов обжаловал приговор

Защитники бывшего мэра Инты обжаловали в суд высшей инстанции приговор, вынесенный Павлу Смирнову 9 июня. Об этом "Комиинформу" сообщил адвокат экс-мэра Станислав Туркин.

Апелляционная жалоба была подана вчера, в десятидневный срок после вынесенного Интинским горсудом решения. Адвокаты просят отменить приговор как вынесенный с нарушением уголовно-процессуального законодательства.

Защитники П.Смирнова считают, что он злоупотребил полномочиями.

Напомним, 9 июня Интинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации Инты Павла Смирнова. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В наказание П.Смирнов получил срок - 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 25 млн рублей, а также запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 10 лет.

Также к Смирнову применены нормы уголовного закона о конфискации денежных средств, полученных преступным путем, в размере 30 млн рублей. В целях обеспечения приговора суда в части штрафа и конфискации имущества сохранен арест, наложенный на денежные средства Смирнова в долларах, евро и рублях, а также его гараж.

Павла Смирнова задержали в октябре 2015 года в служебном кабинете сразу после того, как достал из морозильной камеры холодильника в своей комнате отдыха пакет с деньгами, принесенными ему в качестве взятки.