Бывший мэр Инты Павел Смирнов обжаловал приговор

20 июня 2017 года, 11:55 | Инта
Фото Ярославы Пархачёвой

Защитники бывшего мэра Инты обжаловали в суд высшей инстанции приговор, вынесенный Павлу Смирнову 9 июня. Об этом "Комиинформу" сообщил адвокат экс-мэра Станислав Туркин.

Апелляционная жалоба была подана вчера, в десятидневный срок после вынесенного Интинским горсудом решения. Адвокаты просят отменить приговор как вынесенный с нарушением уголовно-процессуального законодательства.

Защитники П.Смирнова считают, что он злоупотребил полномочиями.

Напомним, 9 июня Интинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации Инты Павла Смирнова. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В наказание П.Смирнов получил срок - 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 25 млн рублей, а также запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 10 лет.

Также к Смирнову применены нормы уголовного закона о конфискации денежных средств, полученных преступным путем, в размере 30 млн рублей. В целях обеспечения приговора суда в части штрафа и конфискации имущества сохранен арест, наложенный на денежные средства Смирнова в долларах, евро и рублях, а также его гараж.

Павла Смирнова задержали в октябре 2015 года в служебном кабинете сразу после того, как достал из морозильной камеры холодильника в своей комнате отдыха пакет с деньгами, принесенными ему в качестве взятки.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суд, смирнов, коми, Инта
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:12 19.06.2017
ГИБДД предупреждает жителей Коми о коррупционных опасностях
13:00 14.06.2017
Общественная палата Коми собирает от граждан сигналы о коррупции
23:17 13.06.2017
Одному из фигурантов "дела Гайзера" продлен домашний арест


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

13:04
Развитие Российского движения школьников в Коми – пример для других регионов
12:54
Всероссийский олимпийский день охватит всю Республику Коми
12:38
Сегодня в Сыктывкаре стартовал приём заявок на конкурс творческих идей оформления набережной в Кировском парке
12:28
Арестованное имущество в Коми можно приобрести на торгах и на комиссионных началах
12:24
В Княжпогосте местный житель осуждён за запоздалую жалость к девушкам, которые украли деньги с его банковской карты

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus