Верховный суд Коми истребовал приговор в отношении одного из взяткодателей Павла Смирнова

6 сентября 2017 года, 10:11 | Сыктывкар, Инта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Верховном суде Коми сегодня, 6 сентября, продолжился процесс по обжалованию приговора П.Смирнову.

Как передает корреспондент "Комиинформа" из зала суда, адвокат бывшего руководителя администрации Инты Павла Смирнова ходатайствовал об истребовании материалов уголовного дела в отношении одного из взяткодателей.

Напомним, 25 августа бывший градоначальник Инты обжаловал решение Интинского городского суда от 9 июня. Осужденный не согласен с суровым приговором - 12 лет колонии строгого режима, штрафом в размере 25 млн рублей, а также запрет занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Одним из взяткодателей по делу является руководитель ряда нескольких управляющих компаний и ТСЖ Александр Макаров.

Адвокат П.Смирнова считает, что судья Интинского городского суда по закону не мог выносить приговор как взяткодателю, так и взяткополучателю. Поэтому, считает он, приговор необходимо отменить.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Сыктывкар, суд, смирнов, жалоба
  Персоны: Смирнов Павел Валерьевич
  Рубрика: Право
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