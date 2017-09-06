Верховный суд Коми истребовал приговор в отношении одного из взяткодателей Павла Смирнова

В Верховном суде Коми сегодня, 6 сентября, продолжился процесс по обжалованию приговора П.Смирнову.

Как передает корреспондент "Комиинформа" из зала суда, адвокат бывшего руководителя администрации Инты Павла Смирнова ходатайствовал об истребовании материалов уголовного дела в отношении одного из взяткодателей.

Напомним, 25 августа бывший градоначальник Инты обжаловал решение Интинского городского суда от 9 июня. Осужденный не согласен с суровым приговором - 12 лет колонии строгого режима, штрафом в размере 25 млн рублей, а также запрет занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Одним из взяткодателей по делу является руководитель ряда нескольких управляющих компаний и ТСЖ Александр Макаров.

Адвокат П.Смирнова считает, что судья Интинского городского суда по закону не мог выносить приговор как взяткодателю, так и взяткополучателю. Поэтому, считает он, приговор необходимо отменить.