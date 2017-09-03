Пострадавший при обрушении магазина в Сыктывкаре вышел из комы

Врачи Коми республиканской больницы шестой день борются за жизнь и здоровье работника склада-магазина.

В конце недели он вышел из комы. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона.

Напомним, 28 августа в ходе проведения ремонтных работ обрушилась кровля складского помещения магазина по улице Гаражной в Сыктывкаре. В результате работник магазина 1987 года рождения погиб, из-под завалов магазина достали работника склада, мужчину 45 лет, с тяжелыми травмами и шоком - он был доставлен в реанимацию КРБ около 13:00.

Мужчина находился в реанимации в состоянии медикаментозной комы, врачи оценивали состояние как тяжелое с незначительной положительной динамикой.

В конце этой недели пациента переведи в отделение травматологии, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

*** По факту гибели человека под завалами в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело.