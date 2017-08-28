По факту гибели человека под завалами в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело

В Сыктывкаре по факту гибели человека в результате обрушения кровли складского помещения магазина возбуждено уголовное дело.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту гибели человека в результате обрушения кровли складского помещения магазина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 28 августа в ходе проведения ремонтных работ обрушилась кровля складского помещения магазина по улице Гаражной в Сыктывкара, в результате чего работник магазина 1987 года рождения погиб, еще один работник получил телесные повреждения и госпитализирован. По версии следствия в ходе ремонтных работ строителями была нарушена технология производства.

По окончании аварийно-спасательных работ следователями будет проведен осмотр места происшествия. В настоящее время следователями решаются вопросы, связанные с изъятием имеющей для дела документации, назначением необходимых экспертиз. Проводятся допросы очевидцев и свидетелей, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Коми.

В Следственном управлении опровергли информацию о том, что погибший является жителем Кировской области. "Погиб сыктывкарец", - сообщили "Комиинформу" в пресс-службе. Бригаду из Кировской области в настоящее время опрашивают следователи.