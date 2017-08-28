Под завалами магазина-склада в Сыктывкаре предварительно погиб житель Кировской области

Сотрудники скорой приняли участие в работе на завалах магазина-склада "Все для кровли и фасада" по улице Гаражная 9/5.

По информации Минздрава Коми, на крыше пристройки к магазину производился ремонт кровли. В момент обрушения начался дождь, прогнавший строителей с крыши.

На место ЧС было направлено три бригады скорой, так как, по предварительной информации, могло быть до шести пострадавших.

Медики на месте происшествия установили у пострадавшего черепно-мозговую травму. Он выходил из здания и получил удар по голове куском конструкции. Также бригадой осмотрено тело мужчины около 30 лет. Предварительно, это рабочий, трудившийся на кровле, житель Кировской области, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

Затем из под завалов достали работника магазина, мужчину 45 лет, с тяжелыми травмами и шоком - он доставлен в реанимацию КРБ около 13:00.