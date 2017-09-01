Золотодобытчикам предъявят иски о возмещении вреда, нанесенного нерестовой реке Белая Кедва

1 сентября 2017 года, 18:20 | Ухта

Ухтинскому золотодобывающему предприятию ООО "Ухтагеосервис", загрязнившему сточными водами нерестовую реку Белая Кедва на территории одноименного природного заказника, предъявят иски о возмещении вреда окружающей среде. Об этом говорится в сообщении Минпрома Коми, адресованному жителю Ухты Сергею Архипову, ставшему очевидцем загрязнения реки.

Напомним, об инциденте ранее сообщал "Комиинформ".

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В письме министерства сообщается, что по итогам обследования акватории и водоохранной зоны ручья Средний Кыввож (правого притока реки Белая Кедва) в кварталах 161 и 235 Ухтинского лесничества на границе заказника, в районе технологической площадки "Ухтагеосервис" специалистами Росприроднадзора Коми выявлены факты нарушений в области недропользования, а также земельного и водоохранного законодательства.

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К нарушителю законодательства будут применены меры административного воздействия. Кроме того, специалистами ГБУ РК "Центр по ООПТ" проводится административное расследование, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.39 КоАП РФ.

Напомним, природоохранные службы завершат проверку в отношении ООО "Ухтагеосервис" в конце августа.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: Ухтагеосервис, золотодобыча, золото, загрязнение реки, Белая Кедва
  Рубрика: Экология
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