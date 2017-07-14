Природоохранные инспекторы выехали на место обнаружения загрязнения на реку Белая Кедва

Золотодобывающее предприятие загрязнило сточными водами реку Белая Кедва в одноименном заказнике на территории Ухтинского городского округа. Об этом "Комиинформу" сообщил житель Ухты С. Архипов, ставший очевидцем загрязнения реки. Ухтинец представил в качестве доказательств своих слов видеозаписи происходящего.

В беседе с корреспондентом "Комиинформа" С. Архипов рассказал, что Белая Кедва – одна из красивейших рек в республике, которая богата хариусом и славится чистотой своих вод. Туристы и ценители рыбалки специально приезжают со всей России в Ухту, чтобы порыбачить на Белой Кедве.

"В прошлую субботу, 8 июля, я был на реке и стал свидетелем ее загрязнения, - рассказал он. – Нам удалось выяснить, что причиной загрязнения стал водосброс отходов производства золотодобывающего предприятия, которое ведет работу на ручье Средний-Кыввож. Ручей находится примерно в восьми километрах от реки Белая Кедва и впадает в нее. Чтобы оценить масштабы загрязнения, мы проплыли вниз по реке около 70 километров. На протяжении всего этого пути река была замутнена".

По словам собеседника агентства, в районе реки находятся два охотучастка – "Белая Кедва" и "Белый Эшмес". Владелец одного из участков рассказал, что загрязнение реки отходами происходит вот уже второй месяц. По возвращению в город С. Архипов сразу же обратился ухтинский рыбнадзор и сообщил об экологическом инциденте. Инспектор рыбнадзора ответил, что о ситуации он знает и в ближайшее время планирует побывать в труднодоступном заказнике.

Как сообщили "Комиинформу" в Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, природоохранные инспекторы выехали на место обнаружения загрязнения на р. Белая Кедва. По данным ведомства, добычу золота на участке, где произошло загрязнение реки сточными водами, ведет ООО "Ухтагеосервис".

Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) предприятию предоставлено четыре лицензии на право пользования недрами с целью добычи рассыпного золота. В мае 2017 года ООО "Ухтагеосервис" оформило два договора водопользования с целью забора водных ресурсов и два решения на водопользование с целью сброса сточных вод на водные объекты р. Кыввож и р. Средний-Кыввож, являющихся притоками р. Белая Кедва.

По всем четырем лицензиям границы предоставленных участков находятся в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории регионального значения заказника "Белая Кедва".

"В настоящее время инспекторы Росрыболовства и природоохранной службы Коми проводят рейдовое мероприятие на производственной площадке ООО "Ухтагеосервис". Более подробная информация о происшествии, в том числе размер причиненного ущерба, прочие нарушения природоохранного законодательства и ответственность за них, будет оглашена после завершения контрольно-надзорных мероприятий", - сообщили агентству в Минпроме Коми.