Минпром Коми: "Результаты проверки золотодобывающего предприятия будут представлены в конце августа"

25 августа 2017 года, 17:10 | Ухта

Проверка в отношении ООО "Ухтагеосервис", которое грубо нарушило природоохранное законодательство при добыче золота на территории заказника "Белая Кедва", завершится в конце августа. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минпроме республики.

Напомним, золотодобывающее предприятие загрязнило сточными водами реку Белая Кедва в одноименном заказнике на территории Ухтинского городского округа. Об этом агентству сообщил житель Ухты Сергей Архипов, ставший очевидцем загрязнения реки.

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"Причиной загрязнения стал водосброс отходов производства золотодобывающего предприятия, которое ведет работу на ручье Средний-Кыввож, - рассказал он. - Ручей находится примерно в восьми километрах от реки Белая Кедва и впадает в нее. Чтобы оценить масштабы загрязнения, мы проплыли вниз по реке около 70 километров. На протяжении всего этого пути река была замутнена".

В качестве доказательства своих слов ухтинец также представил видеозапись происходящего.

В комментарии "Комиинформу" Минпром республики сообщил, что природоохранная служба отслеживает ситуацию на р. Белая Кедва с конца мая.

"Сотрудники министерства еще в мае провели первое рейдовое мероприятие. "Ухтагеосервис" при проведении работ по добыче золота грубо нарушил природоохранное законодательство, чем нанес ущерб не только акватории реки, но и территории государственного природного заказника республиканского значения "Белая Кедва". Все собранные инспекторами материалы по фактам, в которых усматриваются признаки административных правонарушений, будут переданы по подведомственности полномочий органам государственного надзора", – прокомментировал итоги рейда первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

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В начале августа на территории заказника побывали и сотрудники Института биологии Коми научного центра УрО РАН. Биологи сфотографировали загрязненную реку, а также взяли пробы воды.

Заведующий лабораторией ихтиологии и гидробиологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН Александр Захаров рассказал "Комиинформу", что ознакомился с фотографиями, сделанными коллегам.

"Убивают и уничтожают природу самым варварским способом, - заявил он. – Срыли русло ручья на расстоянии более километра, прибрежную пойму и теперь взвешенные вещества распространяются на десятки километров по течению реки. Ручей уничтожен, уничтожена кормовая база рыб, нерестилище и место обитания. Белой Кедве нанесен долговременный ущерб, на восстановление потребуются десятки лет".

По словам собеседника агентства, природоохранным службам республики необходимо провести оценку ущерба, который нанесен водным биологическим ресурсам, в том числе рыбному населению.

"Хочется также узнать, чем закончилась Ярегская авария, была ли проведена оценка ущерба и были ли выплачены компенсационные средства для восстановления рыбных запасов", - добавил ученый.

Как удалось выяснить "Комиинформу", в отношении ООО "Ухтагеосервис" ведутся проверки как со стороны природоохранной службы Коми, так и со стороны Росрыболовства и Росприроднадзора по Коми.

"Решение о возбуждении административного производства будет принято после окончания проверок – то есть не ранее конца августа текущего года. Более подробная информация, включая отчеты органов исполнительной власти о проделанной работе и принятых мерах, а также итоги проведенных проверок, может быть предоставлена только после завершения административного расследования", - сообщили в Минпроме региона.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: Ухтагеосервис, золотодобыча, золото, загрязнение реки, Белая Кедва
  Рубрика: Экология
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