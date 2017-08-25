Минпром Коми: "Результаты проверки золотодобывающего предприятия будут представлены в конце августа"

Проверка в отношении ООО "Ухтагеосервис", которое грубо нарушило природоохранное законодательство при добыче золота на территории заказника "Белая Кедва", завершится в конце августа. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минпроме республики.

Напомним, золотодобывающее предприятие загрязнило сточными водами реку Белая Кедва в одноименном заказнике на территории Ухтинского городского округа. Об этом агентству сообщил житель Ухты Сергей Архипов, ставший очевидцем загрязнения реки.

"Причиной загрязнения стал водосброс отходов производства золотодобывающего предприятия, которое ведет работу на ручье Средний-Кыввож, - рассказал он. - Ручей находится примерно в восьми километрах от реки Белая Кедва и впадает в нее. Чтобы оценить масштабы загрязнения, мы проплыли вниз по реке около 70 километров. На протяжении всего этого пути река была замутнена".

В качестве доказательства своих слов ухтинец также представил видеозапись происходящего.

В комментарии "Комиинформу" Минпром республики сообщил, что природоохранная служба отслеживает ситуацию на р. Белая Кедва с конца мая.

"Сотрудники министерства еще в мае провели первое рейдовое мероприятие. "Ухтагеосервис" при проведении работ по добыче золота грубо нарушил природоохранное законодательство, чем нанес ущерб не только акватории реки, но и территории государственного природного заказника республиканского значения "Белая Кедва". Все собранные инспекторами материалы по фактам, в которых усматриваются признаки административных правонарушений, будут переданы по подведомственности полномочий органам государственного надзора", – прокомментировал итоги рейда первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

В начале августа на территории заказника побывали и сотрудники Института биологии Коми научного центра УрО РАН. Биологи сфотографировали загрязненную реку, а также взяли пробы воды.

Заведующий лабораторией ихтиологии и гидробиологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН Александр Захаров рассказал "Комиинформу", что ознакомился с фотографиями, сделанными коллегам.

"Убивают и уничтожают природу самым варварским способом, - заявил он. – Срыли русло ручья на расстоянии более километра, прибрежную пойму и теперь взвешенные вещества распространяются на десятки километров по течению реки. Ручей уничтожен, уничтожена кормовая база рыб, нерестилище и место обитания. Белой Кедве нанесен долговременный ущерб, на восстановление потребуются десятки лет".

По словам собеседника агентства, природоохранным службам республики необходимо провести оценку ущерба, который нанесен водным биологическим ресурсам, в том числе рыбному населению.

"Хочется также узнать, чем закончилась Ярегская авария, была ли проведена оценка ущерба и были ли выплачены компенсационные средства для восстановления рыбных запасов", - добавил ученый.

Как удалось выяснить "Комиинформу", в отношении ООО "Ухтагеосервис" ведутся проверки как со стороны природоохранной службы Коми, так и со стороны Росрыболовства и Росприроднадзора по Коми.

"Решение о возбуждении административного производства будет принято после окончания проверок – то есть не ранее конца августа текущего года. Более подробная информация, включая отчеты органов исполнительной власти о проделанной работе и принятых мерах, а также итоги проведенных проверок, может быть предоставлена только после завершения административного расследования", - сообщили в Минпроме региона.