Площадка для выгула собак в Мичуринском парке Сыктывкара станет пилотной

30 августа 2017 года, 12:45 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

Администрация Сыктывкара рассматривает возможность создать еще одну площадку для выгула собак в Кировском парке.

Точнее, так как у властей есть планы по продлению набережной в обе стороны от парка имени Кирова, именно там могут появиться территории для прогулок с питомцами. Об этом на брифинге 30 августа рассказал мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

"Сначала мы посмотрим, как будет работать площадка в Мичуринском парке. Важно учесть все ошибки, недочеты, приучить владельцев животных убирать за ними, понять, насколько площадки востребованы в нашем городе. Затем, проектируя продолжение набережной, мы можем такую площадку предусмотреть уже там", - рассказал мэр.

Он напомнил, что сейчас владельцы собак нередко нарушают правила выгула. В том числе, они приходят с питомцами в парк, несмотря на знаки, напоминающие о штрафе в 1000 рублей.

"Хотелось бы, чтобы на этот газон можно было без страха прилечь, чтобы в парке несущаяся во весь опор собака не пугала ни детей, ни взрослых, - сказал В.Козлов. – Насколько я знаю, с 2018 года Госсовет Коми хочет вернуть Сыктывкару и Ухте административные комиссии, что поможет быстрее разрешать вопросы наказания нарушителей. Но штраф для нас не самоцель. Мы хотим, чтобы люди учились культуре прогулок в общественных местах".

Сыктывкарским владельцам собак в середине августа уже напоминали о запрете выгула животных в Кировском парке. За время рейда было выявлено семь случаев незаконного выгула собак. Хозяевам животных выписали извещения с приглашением на составление протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 8 95-РЗ.

6 сентября с 18:00 до 20:00 в Кировском парке состоится экологическая акция "Цивилизация". Сыктывкарцев будут учить убирать за своими питомцами.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: собака, площадка для выгула, домашние животные
  Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Общество
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