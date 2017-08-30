К благоустройству общественных территорий в Сыктывкаре приступят осенью
30 августа 2017 года, 12:19 | Сыктывкар
Работы по реконструкции Мичуринского парка, завершению обустройства Кировского парка и Покровского бульвара намечено начать с 1 сентября.
Об этом на брифинге 30 августа рассказал мэр Сыктывкара Валерий Козлов.
Он отметил, так как один подрядчик выиграл все аукционы по этой программе – и на ремонт дворов, и на работы над общественными зонами, было решено сначала заняться проблемой дворов и лишь потом заниматься парками и бульваром.
"Все идет по плану. В сроки мы укладываемся. Закончить с общественными территориями мы должны до 31 октября, так что время у нас есть", - заверил В.Козлов.
Елена Кабакова
Ключевые слова: мичуринский парк, благоустройство
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
Рубрика: Общество
- 1
- 1
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми