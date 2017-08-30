К благоустройству общественных территорий в Сыктывкаре приступят осенью

30 августа 2017 года, 12:19 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

Работы по реконструкции Мичуринского парка, завершению обустройства Кировского парка и Покровского бульвара намечено начать с 1 сентября.

Об этом на брифинге 30 августа рассказал мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Он отметил, так как один подрядчик выиграл все аукционы по этой программе – и на ремонт дворов, и на работы над общественными зонами, было решено сначала заняться проблемой дворов и лишь потом заниматься парками и бульваром.

"Все идет по плану. В сроки мы укладываемся. Закончить с общественными территориями мы должны до 31 октября, так что время у нас есть", - заверил В.Козлов.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: мичуринский парк, благоустройство
  Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Общество
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