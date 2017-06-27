Дизайн-проекты благоустройства дворов и общественных территорий в Сыктывкаре и Эжве откорректировали

27 июня 2017 года, 17:10 | Сыктывкар
Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Откорректированы перечни и дизайн-проекты благоустройства дворов и общественных территорий в Сыктывкаре и Эжве. Соответствующие решения приняты в ходе заседания столичной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта " Формирование комфортной городской среды".

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения коснулись переноса на 2018 год благоустройства пешеходной зоны в районе многоквартирных домов № 141, № 171 по ул. Морозова в связи с отсутствием согласованной позиции жильцов близлежащих домов. В итоге был утвержден перечень благоустройства оставшихся четырех территорий Сыктывкара, среди которых Мичуринский парк, Покровский бульвар, парк им. С. М. Кирова, а также проект благоустройства пешеходной зоны по ул. Корабельная в поселке Краснозатонский Сыктывкара — от пересечения с ул. Ухтинской до пересечения с ул. Краснозатонской, где небезопасно передвигаться пешеходам, особенно детям, по проезжей части.

Кроме того, приняты к реализации шесть проектов ремонта тротуаров в Эжвинском районе столицы Коми - вдоль парка культуры и отдыха по улице Славы, по ул.Маяковского (четная и нечетная сторона от ул. Мира до проспекта Бумажников), по ул. Калинина (четная сторона), по ул.Космонавтов (напротив школы №31 и вдоль жилого дома №13), вдоль жилого дома по ул. Бумажников, 36. Кроме того, в Эжве планируется благоустроить пешеходный бульвар в 3 "а" микрорайоне в на проспекте Бумажников (начало между д. 42 и д.44). Планируется, что после ремонта тротуаров будут установлены скамейки, урны с логотипом Эжвинского района, заменено освещение, проведено озеленение.

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Утверждению предшествовали процедуры общественного обсуждения, голосования путем заполнения специальных бланков и согласования дизайн-проектов с горожанами. Большая часть проектов вызвала одобрение жителей Сыктывкара. Только по проекту Мичуринского парка были высказаны замечания и предложения, которые будут учтены.

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Также комиссией утверждены дизайн-проекты дворовых территорий, подлежащих благоустройству в этом году в столице Коми и в Эжвинском районе.

Комиинформ
  Ключевые слова: дизайн, дворы, благоустройство
  Рубрика: Общество
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