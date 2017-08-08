На благоустройство Сыктывкара в этом году направят 177,7 миллионов рублей

В ходе реализации проекта "Формирование городской среды" в столице Коми благоустроят 52 двора, а также два парка, столько же бульваров и семь пешеходных зон.

Об этом на общегородской планерке, которая прошла сегодня в администрации Сыктывкара, сообщил руководитель управления ЖКХ мэрии Александр Гонтарь.

По его словам, общий объем финансирования проекта "Формирование городской среды" в 2017-м году составляет 177,7 млн. рублей. В рамках проекта выделены два направления: благоустройство дворовых и общественных территорий.

По направлению "благоустройство дворовых территорий" от собственников многоквартирных домов в апреле этого года поступило 78 заявок, по результатам их рассмотрения планируется благоустроить 52 двора. Список дворов, заявки по которым приняты, но не вошли в программу 2017 года, будут рассмотрены при формировании программы на 2018–2022-е годы.

"По каждой дворовой территории общественной комиссией был утвержден дизайн-проект, который прошел обсуждение с заинтересованными лицами – жителями прилегающих ко двору домов, - отметил А. Гонтарь. - Все замечания жителей были детально рассмотрены и по возможности учтены".

На основании дизайн-проектов планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжих частей, тротуаров с заменой бордюрного камня в 52-х дворах. В более, чем 20-ти дворовых территориях собственники выразили желание заменить светильники на опорах освещения на энергосберегающие и установить скамейки и урны. На одной из дворовых территорий в Эжвинском районе установят детскую площадку.

По словам начальника управления ЖКХ Сыктывкара, конкурсные процедуры проводятся этапами по мере готовности сметной документации. По результатам аукционов на 1 августа заключены пять муниципальных контрактов. Дополнительно в Эжве заключены контракты на выполнение работ по изготовлению и установке скамеек и урн, а также по замене светильников на столбах уличного освещения дворовой территории по адресу ул. Мира, 68.

"В рамках первого этапа в столице Коми выполнены работы в 17 дворах, - доложил А. Гонтарь. - Приемка работ выполняется с техническим надзором. Подрядной организацией устраняются замечания. По второму, третьему и четвертому этапу в городе подрядная организация приступит к выполнению работ во второй декаде августа. В Эжве работы по асфальтированию выполнены в семи дворах. Еще в пяти завершаются работы. Основной объект по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проекта – благоустройство Мичуринского парка".

Напомним, в парке планируется обустроить входную зону, установить малые архитектурные формы и декоративные элементы, информационные стенды. Электронный аукцион по благоустройству парка объявлен. Подрядчик, который приступит к выполнению работ в ближайшее время, уже определен.

По благоустройству общественных территорий муниципалитетом в 2017-м запланированы работы на 11-ти объектах: в двух парках, на двух бульварах и семи пешеходных зонах.

На бульварах и пешеходных зонах запланирована укладка брусчатки, установка урн и скамеек, а также мероприятия по озеленению.

А. Гонтарь добавил, что помимо реализации приоритетных проектов муниципалитет выполняет работы и по благоустройству города. Один из знаковых объектов - это улица Коммунистическая, где заменят старое бетонное покрытие на брусчатку, уложат асфальт на тротуарах с рельефной плиткой, установят бордюрные камни. Кроме того, постамент памятника поэту Ивана Куратова будет облицован гранитом. Подрядные организации к выполнению работ уже приступили.

В районе бывшего магазина "Универсам" заменят асфальт. В ходе реконструкции территории понизили водопроводную камеру, что позволило расширить пешеходную зону. В следующем году работы по благоустройству главной улицы Сыктывкара продолжатся.

Выслушав доклад, мэр Сыктывкара Валерий Козлов отметил, что выполнение работ необходимо взять на особый контроль, чтобы, несмотря на погоду, все планы были реализованы в срок.

"Некоторое беспокойство вызывает Мичуринский парк, поскольку конкурсная документация была достаточно сложной, однако подрядная организация заверила нас, что уложится в срок", - добавил В. Козлов.