Собственника обрушившегося здания в Сыктывкаре обязали разобрать завалы

30 августа 2017 года, 11:18 | Сыктывкар
Фото Юлии Николаевой

Индивидуальный предприниматель из Ухты - владелец здания на Гаражной, 9/5, у которого обрушилась кровля, – поддерживает связь с администрацией Сыктывкара. Об этом на брифинге 30 августа рассказал мэр столицы региона Валерий Козлов. Он отметил, что собственнику вменена обязанность обеспечить безопасность на объекте.

"Сейчас по периметру дежурят представители правоохранительных органов. Владельцы магазина, арендовавшего эти помещения, вывозят сохранившийся товар, чтобы не провоцировать людей на мародерство. А собственник обязан будет разобрать образовавшиеся завалы. Думаю, это и в его интересах тоже, и будет сделано в ближайшее время", - сказал В.Козлов.

Напомним, из-под завалов магазина 28 августа достали работника склада, мужчину 45 лет, с тяжелыми травмами и шоком - он был доставлен в реанимацию КРБ около 13:00.

Мужчина находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы, врачи оценивают состояние как тяжелое с незначительной положительной динамикой. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона.

28 августа в ходе проведения ремонтных работ обрушилась кровля складского помещения магазина по улице Гаражной в Сыктывкара, в результате чего работник магазина 1987 года рождения погиб, еще один работник получил телесные повреждения и госпитализирован. По версии следствия в ходе ремонтных работ строителями была нарушена технология производства.

По факту гибели человека под завалами в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело.

Еще один пострадавший находится в республиканской больнице.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: пострадавший, обрушение
  Рубрика: Общество
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