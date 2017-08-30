Женская неволя в Микуньской колонии: наркотики, любовь по-русски и слезы

Исправительная колония №31 в Микуни для женщин-рецидивисток с момента своего открытия в 2012 году пользуется большим вниманием общественности Коми. Сюда регулярно приезжают депутаты, представители наблюдательной комиссии, омбудсмены, журналисты и правозащитники.

Не исключением стал и корреспондент "Комиинформа", которому удалось узнать истории жизни арестанток и оценить условия их содержания.

Кстати, на территории колонии функционирует единое помещение камерного типа – своего рода "тюрьма" для отъявленных нарушителей закона, лидеров преступного мира, которых сюда привозят со всей России. Через дорогу от женской колонии общего режима находится участок колонии-поселения.

Посещают женскую колонию, в основном, по работе. А вот на свидания к женщинам практически никто не ездит.

За время существования колония успела устранить недочеты: ушли в прошлое холодные помещения общежитий, самостоятельно стали выращивать вкусные продукты, например, огурцы и морковь, печь хлеб, сделали евроремонт. За каждым отрядом закреплен психолог.

Внутри территория колонии в летнее время больше походит на детский сад - благодаря любимому арестантками конкурсу ландшафтного дизайна земля за колючей проволокой облагораживается. Кругом растут цветы и стоят милые садовые фигуры.

Проблем с контингентом практически нет - телефоны, спиртное, наркотики здесь не водятся вообще.

По словам замначальника колонии Павла Соловьева, уют в колонии удалось создать благодаря руководителю, который любит порядок и красоту. Во-вторых, женщинам-арестанткам даже не надо лишний раз говорить о том, что нужно следить за собой и своим домом, хоть и временным.

Сюда женщины возвращаются по четыре раза и "случайных" людей здесь нет. "Одна из осужденных 18 лет работала на воле учительницей, потом убила своего мужа, - поведали первую историю корреспонденту "Комиинформа" сотрудники. - Женщина отсидела восемь лет, освободилась. Нашла себе нового мужчину и снова отправила его на тот свет. Сегодня она отбывает наказание здесь. Таких называют "черная вдова". При этом она очень хороший человек".

Корреспонденту "Комиинформа" предложили посетить психологическую лабораторию, комнату психологической разгрузки, посмотреть отряды, бытовые помещения, храм, теплицы, швейный цех, баню. В Микуньской колонии работает единственный в Коми церковный хор осужденных. Женщины получают 18 специальностей. Особым спросом пользуется профессия мастера отделочных работ.

В колонию до сих пор попадают люди, у которых нет даже среднего образования.

Библиотекарем в колонии работает 40-летняя Наталья. Ее осудили по 228 статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

На сегодняшний день в учреждении содержится на общем режиме 261 осужденная женщина. Из общего числа осужденных на общем режиме 39,2% отбывают наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ст. ст. 228-233 УК РФ). И число таких преступниц растет.

В библиотеке насчитывается больше восьми тысяч экземпляров книг и журналов.

Стол библиотеки украшает календарь с примой театра оперы и балета Коми Ольгой Сосновской. Артистка уже два раза приезжала сюда с концертами.

Во время экскурсии по колонии удалось посетить психологический тренинг с участием женщин, которые имеют большие сроки лишения свободы - от девяти лет. Большинство из них осуждено за сбыт наркотиков. На тренинге каждая из них придумала себе имя, женщины смеются.

- Девчонки, продолжаем работу, дорисовываем наши с вами рисунки, - велела психолог. - И потом пообсуждаем немножко то, что у нас получилось. Можем по очереди, можем по желанию. Может, кто-то хочет первым выступить?

- Можно я, можно я?

- Давайте послушаем Хати. На какой ступеньке вы себя изобразили?

- Я себя изобразила на пятой ступеньке.

- Пятая ступень означает, что самооценка у вас адекватная.

- Да? Правда? Значит, еще не все потеряно!

- Елена Юрьевна?

- У меня все прекрасно! Я на десятой ступени! Я чувствую, что забралась бы еще выше.

- О! Ну, смотрите. Пятая ступенька - это адекватная, а 10-я - о чем это говорит?

- Завышенная! Именно поэтому я Елена Юрьевна.

- 10 ступень - это тоже очень хорошо.

- А у меня четвертая ступенька. Она неадекватная. Потому что я понимаю, где я нахожусь. Я понимаю, что происходит, что я ограничена.

- У меня тоже четвертая ступень. Но я считаю, что я стремлюсь, потому что здесь нахожусь небольшое время еще пока. Думаю, что, занимаясь с вами, доберусь и до верха. Не до десятой конечно, хотя бы до восьмой. Я считала себя всегда адекватной.

В колонии психологи работают с химической зависимостью, наркотической или алкогольной. Половина женщин сидит за наркотики. Специалистам приходится "лечить" суицидальное состояние арестанток. Позже выяснится, что в одном из отрядов находятся восемь склонных к суициду осужденных.

Очень много женщин, попадая в кризисную ситуацию, совершают акты членовредительства. Психологи профилактируют такое поведение, работают над самооценкой.

Также специалисты работают над адаптацией осужденных в исправительном учреждении. Существует такое понятие, как боязнь нахождения в местах лишения свободы. В новой среде обитания с женщинами проводят занятия, профилактируют деструктивное поведение.

Такие занятия проводят только по согласию осужденной, а заинтересованы, как оказалось, в работе с психологом 100% арестанток. Группы формируются на несколько месяцев вперед.

В этом году в колонии Коми пришло пять молодых ведомственных психологов.

Экскурсия по отрядам показала, что женщины в колонии выглядят прекрасно. Модные в последнее время яркие, широкие брови "просочились" и сюда. Особенно заметен макияж на женщинах, настроенных общаться с журналистом.

П.Соловьев объяснил, что декоративной косметикой, в том числе помадой, пользоваться нельзя. Но допустимо использование черной туши и черного карандаша. Не разрешается краска для волос и бровей, кроме хны, басмы и краски для волос темных тонов.

Парикмахер колонии в свободное от работы время расписывает храм. Женщина рассказала "Комиинформу", какие модные тенденции "на зоне" сегодня можно отметить.

"Благодаря администрации у нас разрешена краска для волос. Сегодня в моде темный шоколад, горький шоколад. Хотелось бы, конечно, что-то поинтересней. Когда ко мне приходит девушка с длинными волосами и просит короткую стрижку, я всячески отговариваю. Она отвечает, что посадили надолго, отрастут. Иногда, конечно, отговорить получается".

После вопроса о том, как сюда попала, парикмахер начинает плакать: "Я попала сюда за преступление, которого я не должна была совершать. Сижу за тяжкие телесные повреждения супруга. Тут уже три года, осталось отсидеть семь месяцев. Хожу в храм, рисую, может, таким образом искуплю свою вину. Все мы не без греха".

По словам арестантки, здесь много хороших людей, женщина, работая парикмахером, узнает много трагичных историй - девушки приходят к ней и раскрывают душу, рассказывают, как дома, как дети. Точно так же происходит и на воле.

Одну из них парикмахер привела в пример. 30-летняя осужденная работает на фабрике, и сегодня решается вопрос о лишении ее родительских прав. Она "наркоманка по дурости", попала в колонию за употребление на шесть лет, у нее остались на воле трое детей.

На выходе из отряда встретилась осужденная, состоящая в добровольной пожарной дружине. "Мне нравится эта работа, ходим смотрим, чтобы везде стояли огнетушители, проводка была в порядке. Этому нас учили. С происшествиями сталкивалась, но не в этой колонии".

- Ваши осужденные даже в неволе остаются женщинами, плачут вот!

- Плакать они умеют, и любить умеют, "по-русски", за что сюда и попадают. А еще они умеют хитрить. Приезжайте к нам на конкурс красоты в сентябре. Увидите женщин во всей красе.