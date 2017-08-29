В женской колонии Коми стало меньше осужденных за преступление против жизни и здоровья

В исправительной колонии №31 в Микуни, предназначенной для рецидивисток, сегодня на общем режиме содержится 261 осужденная женщина.

Из общего числа осужденных женщин на общем режиме 24,2% отбывают наказание за кражу (ст. 158 УК РФ), 39,2% – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ст. ст. 228-233 УК РФ), сообщили "Комиинформу" в пресс-службе УФСИН Коми.

14,3% осуждены по ст. 105 (убийство), 107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта), 108 (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны ), 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ.

9,5% сидят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1-3 ст. 111 УК РФ).

Возрастной срез контингента показывает, что по возрасту в Микуньской колонии преобладают женщины от 36 лет до 55 лет включительно, это 47,6%; 26,4% - от 31 года до 35 лет; 18,7% - от 26 до 30 лет.

Среди них больше половины попали в места лишения свободы уже в третий и четвертый раз.

Как пояснили в УФСИН, если сравнить с данными за аналогичный период прошлого года, то можно отметить, что общая численность отбывающих наказание женщин возросла на 33 человека.

Число женщин, отбывающих наказания на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, выросло примерно на 11%. А вот преступлений против жизни и здоровья женщины совершили меньше. В прошлом году число осужденных по этой статье составляло 19,7 %.

В то же время стало больше представительниц слабого пола,попавших в колонию повторно (рост составил около 10%).

Как напомнили в УФСИН, "женская армия" в Микуни соседствует с мужской колонией-поселением и единым помещением камерного типа, в котором изолированы от общества злостные нарушители порядка и лидеры преступного мира.

Мужские зоны являются подведомственными учреждениями ИК 31. Сегодня в ЕПКТ содержится 58 осужденных мужчин, из них трое являются "ворами в законе".

На участке-колонии поселения (для осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее отбывавших лишение свободы, а также положительно характеризующихся осужденных, переведенных из колоний общего и строгого режима) живут 271 человек.





