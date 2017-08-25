Осужденные женской колонии в Коми "вернулись" во времена СССР

В исправительной колонии №31 в Микуне проходит конкурс ландшафтного дизайна, посвященный 95-летию создания СССР.

Осужденные женщины колонии общего режима оформили территорию своего отряда в белорусском, молдавском и казахском стиле. Корреспондент "Комиинформа" выехал на место, чтобы принять участие в голосовании и воочию убедиться в возможностях "дизайнеров".

Как рассказал "Комиинформу" замначальника колонии Павел Соловьев, женщины всегда с большим рвением участвуют в этом конкурсе. Уже зимой они интересуются темой предстоящих соревнований. Темы участницы обсуждают с администрацией колонии, а во время конкурса приучаются к труду и узнают историю страны.

К примеру, в прошлом году в колонии прошел конкурс снежных фигур, посвященный кинематографу. В ходе него женщины узнали историю жизни режиссера Леонида Гайдая.

На этот раз конкурс ландшафтного дизайна посвящен общей истории стран СНГ. Работы оцениваются в трех номинациях: оригинальность, сложность и соответствие тематике.

Бывшие союзные республики были выбраны не случайно. Так сложилось, что начальники отрядов колонии №31 являются представительницами Белоруссии, Молдовы и Казахстана. Именно они помогли осужденным "попасть" в СССР и принимали непосредственное участие в работе по оформлению территории.

Отряд №1 посвятил дизайн-проект оформления своей территории республике Беларусь. Сегодня локальный участок отряда украшает карта государства и манекен в национальном костюме. Беларусь известна своими болотами и аистами, а также беловежским зубром, которые теперь "поселились" и в колонии.

Осужденные не забыли и о печальном событии страны - уничтоженной Хатыни. Как известно, 22 марта 1943 деревню сожгли каратели в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих.

Отряд No2 украшают фигуры молдаванина с молдаванкой, река Днестр и карта государства. На территории отряда цветут живые розы и пионы.

Начальник отряда №3 до 13 лет жила в Казахстане. Она помогла осужденным увидеть достопримечательности этого государства. Сегодня на территории отряда появились Байконур, юрта, казахские степи, представительница народа и мудрый Азан.

Девушки рассказали корреспонденту "Комиинформа", с какими сложностями они столкнулись в процессе работы и реализации дизайн-проекта: "Была объявлена тема 95-лет республикам СССР. Каждый отряд должен был выбрать себе республику. Второй, я знаю, выбрал Молдавию, потому что начальник отряда там родилась, или у нее корни оттуда. У нас Лариса Анатольевна родилась в Казахстане. Взяли девушку в национальном костюме. Соответственно, какие у нас ассоциации с Казахстаном? Это Байконур, юрта, кони, степь. Сделали все что смогли. У нас очень большая "локалка", поэтому пришлось оформлять масштабно. Если бы мы сделали что-то маленькое, оно бы потерялось. У нас есть девушка, которая замечательно рисует. Она нарисовала большие картины.

Внутри шатра сидит мудрый Азан - прототип нашего Хоттабыча. В казахских народных сказках это старик-волшебник, исполняющий желания. Он сделан вручную, мы сшили костюмы, сделали вышивку. Труда вложено очень много... Ну, вы сами видите".

По словам женщин, оформлять территорию оказалось непросто. Глиняная почва и вода мешали установке экспозиции. Когда ставили опоры, они шатались, девушки ждали, когда установится грунт. Все обтягивали полиэтиленом, чтобы не мочил дождь. А картины исполнили фасадной краской.

После подведения итогов конкурса победители получат кубок и сладкий приз.

Корреспондент "Комиинформа" не только принял участие в голосовании за понравившуюся работу, но и совершил экскурсию по женской колонии. Об этом расскажет наш следующий материал.

*** Конкурсы ландшафтного дизайна на определенную тему сейчас проходят во всех колониях Коми. Победителей выберут в октябре.