Главу Седкыркеща и директора поселкового "ЖЭК" приговорили к штрафу в 150 тыс. рублей

28 августа 2017 года, 15:40 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сыктывкарский городской суд огласил приговор по делу главы поселка Седкыркещ Юрия Пелевина и директора управляющей компании "ЖЭК" Александра Виноградова.

Обвиняемые в экологическом преступлении приговорены каждый к штрафу в 150 тыс. рублей, сообщил "Комиинформу" природоохранный прокурор Юрий Гудков.

Кроме того, осужденных обязали возместить расходы на судебную экспертизу - по 95 тыс. рублей.

Судья при вынесении приговора ушел от формулировки "преступление, совершенное по сговору в составе группы".

После изучения приговора прокуратура обжалует решение в Верховном суде Коми. Гособвинение просило для подсудимых два года лишения свободы.

*** Природоохранная прокуратура по результатам расследования "мусорного дела" в Седкыркеще выявила 15 тысяч кубометров мусора, незаконно размещенного в природоохранной зоне. На момент обнаружения несанкционированная свалка занимала площадь 1,8 га, кроме того, с 2009 года мусор закапывался в землю. В результате действий главы Седкыркеща Юрия Пелевина, по мнению прокурора, был нанесен ущерб в 92 миллиона рублей.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: суд, свалка, Пелевин
  Рубрика: Право
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