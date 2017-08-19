Главе Седкыркеща и директору поселкового "ЖЭК" грозит два года лишения свободы

В Сыктывкарском городском суде состоялись прения по "мусорному" делу главы сыктывкарского поселка Седкыркещ Юрия Пелевина и руководителя управляющей компании "ЖЭК" Александра Виноградова.

Гособвинение запросило для чиновника и коммунальщика наказание в виде лишения свободы сроком на два года, сообщил "Комиинформу" сыктывкарский природоохранный прокурор Юрий Гудков.

При этом санкции части 2 статьи 247 предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Санкции статьи 286, превышение полномочий, которое вменяется Ю.Пелевину, предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.

Для Ю.Пелевина гособвинение просило два года по одной статье и полтора года лишения свободы по второй.

Но у подсудимого есть смягчающие обстоятельства: например, явка с повинной и частичное признание вины. Глава Седкыркеща не отрицает обстоятельства, озвученные в обвинении. Он не согласен с объемом отходов, которые захоронили в лесу.

В понедельник подсудимые скажут последнее слово.

*** Природоохранная прокуратура по результатам расследования "мусорного дела" в Седкыркеще выявила 15 тысяч кубометров мусора, незаконно размещенного в природоохранной зоне. На момент обнаружения несанкционированная свалка занимала площадь 1,8 га, кроме того, с 2009 года мусор закапывался в землю. В результате действий главы Седкыркеща Юрия Пелевина, по мнению прокурора, был нанесен ущерб в 92 миллиона рублей.