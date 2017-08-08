Экспертиза уменьшила объем ущерба в деле главы Седкыркеща Юрия Пелевина

В Сыктывкарском суде 8 августа прошло очередное заседание по делу главы сыктывкарского поселка Седкыркещ Юрия Пелевина.

Напомним, природоохранная прокуратура по результатам расследования "мусорного дела" в Седкыркеще выявила 15 тысяч кубометров мусора, незаконно размещенного в природоохранной зоне. На момент обнаружения несанкционированная свалка занимала площадь 1,8 га, кроме того, с 2009 года мусор закапывался под землю.

В результате действий главы Седкыркеща Юрия Пелевина, по мнению прокурора, был нанесен ущерб в 92 миллиона рублей.

Судья инициировал экспертизу по объему причиненного экологического ущерба. Подсудимые, в том числе руководитель управляющей компании "ЖЭК" Александр Виноградов, предоставили ряд доказательств, что часть мусора они не вывозили. Экспертиза действительно уменьшила объем ущерба.

Ее результат частично удовлетворил прокуратуру. Гособвинение будет ходатайствовать в Росприроднадзор о том, чтобы расчет ущерба был проведен без повышающего коэффициента.

Кроме того, суд сообщил сторонам процесса, что они могут готовиться к прениям.