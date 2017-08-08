Экспертиза уменьшила объем ущерба в деле главы Седкыркеща Юрия Пелевина

8 августа 2017 года, 15:34 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Сыктывкарском суде 8 августа прошло очередное заседание по делу главы сыктывкарского поселка Седкыркещ Юрия Пелевина.

Напомним, природоохранная прокуратура по результатам расследования "мусорного дела" в Седкыркеще выявила 15 тысяч кубометров мусора, незаконно размещенного в природоохранной зоне. На момент обнаружения несанкционированная свалка занимала площадь 1,8 га, кроме того, с 2009 года мусор закапывался под землю.

В результате действий главы Седкыркеща Юрия Пелевина, по мнению прокурора, был нанесен ущерб в 92 миллиона рублей.

Судья инициировал экспертизу по объему причиненного экологического ущерба. Подсудимые, в том числе руководитель управляющей компании "ЖЭК" Александр Виноградов, предоставили ряд доказательств, что часть мусора они не вывозили. Экспертиза действительно уменьшила объем ущерба.

Ее результат частично удовлетворил прокуратуру. Гособвинение будет ходатайствовать в Росприроднадзор о том, чтобы расчет ущерба был проведен без повышающего коэффициента.

Кроме того, суд сообщил сторонам процесса, что они могут готовиться к прениям.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: суд, Пелевин, Виноградов
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:15 08.08.2017
В "деле лесников" появились положительные отзывы народа и мнение Минпрома Коми
14:11 08.08.2017
В Ухте будут судить 33-летнего жителя Самары, ударившего полицейского по голове
09:53 08.08.2017
Сыктывкарским хулиганам придется заплатить 45 тысяч рублей за сломанные в драке зубы


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео