Гендиректор "Воркутауголь" Сергей Лихопуд: "К юбилейному Дню шахтера мы подошли с целым рядом достижений"

К юбилейному 70-му Дню шахтера компания "Воркутауголь" подошла с целым рядом достижений. Такое мнение выразил руководитель крупнейшего горнодобывающего предприятия Коми и страны Сергей Лихопуд. Об итогах работы и дальнейших планах компании - в интервью.

– С какими результатами подходит к юбилейному 70-му Дню шахтера компания "Воркутауголь"?

– К празднику мы подошли с целым рядом хороших достижений. Нам удалось стабилизировать темпы и объемы проходческих работ по углю марки 2Ж – это основное сырье для производства угольного концентрата, который применяется в металлургии. В первом полугодии мы перевыполнили бизнес-план по проходке более чем на 700 метров.

В течение последних нескольких лет мы очень плотно занимались программой по улучшению блока подготовительных работ, поскольку они формируют очистной фронт, от которого, собственно говоря, зависит благополучие компании и ее сотрудников. Благодаря этим усилиям сегодня мы имеем хороший задел как по капитальным выработкам, так и по очистным, куда потом пойдут добычники.

Очень важно отметить, что сейчас для нас главное – стабильная, безопасная работа всех предприятий компании. Планомерная, вдумчивая деятельность при адекватном мониторинге контролирующих органов, мы уверены, даст нам наилучший результат. И самое главное, повысит безопасность в шахтах и на поверхности. В этом вопросе наша позиция принципиальна: над повышением уровня безопасности работа идет непрерывно. В этом году мы начали приглашать на совещания по безопасности представителей Ростехнадзора, чтобы планировать корректирующие мероприятия максимально эффективно.

– Этим летом компания объявила о завершении строительства наклонного конвейерного ствола на шахте "Воргашорская". Что это значит для "Воркутауголь"?

– Это уникальный проект для Воркуты – обычно залежи угля вскрываются у нас вертикальными стволами. Здесь мы идем к запасам Юго-Западного блока Воргашорского месторождения наклонным стволом. Работы были сопряжены со сложными горно-геологическими условиями, повышенной обводненностью, но благодаря поистине героическим усилиям наших проходчиков и всех, кто трудится на этом проекте, мы все-таки справились и вышли на пласт новой для нас марки 1Ж. Это уголь, пригодный для коксования. До этого момента шахта вела добычу только энергетического угля марки ГЖО.

К Дню шахтера "Воргашорская" отправила на Центральную обогатительную фабрику "Печорская" первые 45 тысяч тонн горной массы 1Ж. Обогатители изготовили из нее первые 10 тысяч концентрата для Череповецкого металлургического комбината. Это новый для компании продукт, который позволит нам выйти на другой уровень рентабельности и существенно продлить жизнь шахты "Воргашорская".

При этом предприятие продолжит добычу энергетических углей, геологоразведка работает постоянно. Сейчас мы рассматриваем возможность начала отработки блока 51.

– Какие еще новые проекты внедряет "Воркутауголь"?

– В этом году в целом у нас обширная инвестиционная программа – 5,8 миллиарда рублей. В приоритете безопасность, развитие основных фондов и горно-капитальные работы. В следующем году у нас обширная инвестиционная программа. Мы планируем постепенно заменить все очистные комплексы по пласту Четвертому, начав с шахты "Заполярная".

Для улучшения шахтной вентиляции и сокращения времени доставки горняков до рабочих мест мы ведем строительство новых вентиляционных стволов на шахтах "Заполярная" (стоимостью около 1,5 млрд рублей), "Комсомольская" (2 млрд рублей) и "Воркутинская". В последнем случае мы не

только увеличим объемы дегазации "Воркутинской" и "Заполярной", объединенных единой вентиляционной сетью, но и обеспечим предприятие собственной тепловой энергией.

– Сегодня широко обсуждается новая промышленная революция. Использует ли компания какие-то разработки в сфере IT-технологий?

– Мы планируем оснастить наши предприятия многофункциональной системой безопасности стоимостью более миллиарда рублей. Еще один проект – мобильное техобслуживание и ремонт оборудования, в рамках которого мы будем внедрять использование в шахте специальных смартфонов и планшетов. Гаджеты позволят в режиме онлайн выдавать всю необходимую информацию на поверхность. Этот большой объем данных мы сможем анализировать и предотвращать аварийные простои своевременным ремонтом, заменой и т.д. Также мы уйдем от огромных объемов бумажной работы, использования устаревших программ, а также снизить влияние человеческого фактора. Еще одно новшество – направленное бурение, которое поможет улучшить коэффициент дегазации. Мы планируем внедрить на наших шахтах использование "умного" снаряда, который в процессе бурения позволяет изменить угол наклона и направления, то есть скважина может быть какой угодно траектории.

– Что вы пожелаете горнякам в их профессиональный праздник?

– От всего сердца поздравляю всех угледобытчиков и ветеранов угольной отрасли с юбилейным Днем шахтера. Желаю успеха, удачи, здоровья, тепла и улыбок. И конечно, я хочу поблагодарить каждого сотрудника компании "Воркутауголь" за их профессионализм, преданность своему делу и безопасную работу.