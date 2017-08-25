Сергей Гапликов: "Каждому ребенку Коми должно быть предоставлено качественное образование"

Создание достойных условий для обучения детей является важнейшей государственной задачей. Почти сто тысяч детей республики отправятся 1 сентября в отремонтированные школы с обновленными учебными классами, пищеблоками и спортзалами. Об этом на республиканском августовском педагогическом совещании заявил глава Коми Сергей Гапликов.

"Остается проблема по тем школам, которые не имеют нормативных санитарно-бытовых условий. Об этом мы говорили с министром образования России Ольгой Васильевой. Перед правительством стоит задача по ускоренному выводу из эксплуатации таких школ и строительству новых. Наши дети пойдут и в городские школы, и в сельские. Во всех должны применяться единые образовательные стандарты. Каждому ребенку республики должны быть предоставлены возможности получения самого современного, качественного и конкурентного образования", - подчеркнул глава Коми.

В России создается единое образовательное пространство с едиными требованиями к подготовке детей. И сельская школа не должна уступать городской по уровню подготовки учащихся. С.Гапликов сообщил, что 28 августа в Сторожевске состоится совещание, которое будет касаться развития образования на селе.

Руководитель региона рассказал о том, как посещал школы во время поездок по районам республики, общался с учениками и учителями.

"Еще раз убедился в том, что когда в школах работают профессионалы, преданные своей профессии, то и результаты очень высокие. И настроение молодежи принципиально другое, позитивное. Например, в Красноборской школе Ижемского района мне все выпускники сказали, что они мечтают вернуться в свой район", - рассказал С.Гапликов.

Он уверен, что к образовательному процессу должен быть единый подход. Учителя должны повышать свой профессиональный уровень, совершенствовать знания и, в первую очередь, любовь к детям.

В Коми принято решение о создании предметно-методических объединениях, чтобы успешные учителя могли тиражировать педагогический опыт на тех, у кого показатели успеваемости невысоки.

"На федеральном уровне ставится вопрос поиска эффективной системы управления образованием в регионах России, вплоть до передачи школ на региональный уровень. И это справедливо там, где нет сбалансированной государственно-муниципальной модели и высоких результатов", - сообщил С.Гапликов.

Он призвал весь многотысячный педагогический коллектив региона сосредоточиться на качественной подготовке учащихся и прислушиваться к рекомендациям экспертного сообщества.

"В школах формируется не единица рынка труда, а Человек с большой буквы, как это было в прежние времена. Конечно, люди должны быть с большими амбициями, чтобы мечтой каждого выпускника было желание в хорошем смысле перевернуть мир, а не просто сдать ЕГЭ и поступить в модный вуз. А чтобы они стремились создать новый физический принцип, построить новое предприятие, заново открыть Арктику, создать что-то новое "с нуля", - пожелал глава Коми.

С.Гапликов поблагодарил педагогов за их труд, пожелал успеха, больше позитива, горящих глаз учеников и их счастливого будущего, которое во многом зависит от самих учителей.